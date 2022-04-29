Губернатор Шумков назвал причины крупных пожаров

Губернатор Вадим Шумков вновь попросил курганцев ничего не жечь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Зауралья Вадим Шумков назвал причины крупных пожаров в Кетовском районе и Кургане. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Кто-то в несусветную жару и при порывах ветра жег мусор, кто-то, пока противопожарная техника и люди работали в одном месте, намеренно поджег траву еще в нескольких местах в микрорайоне Рябково», — написал Шумков после осмотра мест пожаров в Кетовском районе и дачном кооперативе «Малиновка» под Курганом.

По словам Шумкова, лесной пожар в Кетовском районе угрожал 14 населенным пунктам в трех районах. «Людей жалко, потерявших свое жилье, у некоторых оно было основным и единственным. Разумеется, мы их не бросим. Окажем поддержку», — подчеркнул губернатор. Он еще раз попросил жителей области ничего не жечь.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU уточнили, что специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины возгораний. «По данным фактам ведется расследование», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков выступил со срочным обращением и поручил профильным ведомствам и главам муниципалитетов работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Из-за пожаров в Курганской области объявлен режим ЧС.