Курганцы, пострадавшие от пожара в дачном поселке «Малиновка», просят о помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетные семьи из дачного поселка «Малиновка», у которых сгорели дома и все имущество, готовы принять любую помощь. О сборе пострадавшие рассказали корреспонденту URA.RU.

«Мы проживали в СНТ „Малиновка“ с тремя детьми, многодетная семья. От дома одни кирпичи остались. Вся техника сгорела. Мы убежали в чем были, вещей не осталось. Проживать негде. У сестры пока с детьми живем. Кто чем сможет помочь — примем любую помощь. Нам из садика и школы немного помогли с вещами. 10 лет дочери, 5 лет сыну и 2 года младшему сыну», — рассказала погорелец Марина Кончина.

По словам женщины, в дачном поселке проживали 135 семей, многие были с детьми. «Середина поселка вся выгорела, выгорели дома многодетных семей. У соседки в ипотеку дача взята, им выплачивать еще миллион рублей, а от дома один фундамент остался. У нее тоже трое детей и жить им негде. Они сняли комнату», — отмечает погорелица. По словам жителей СНТ, пока никакой помощи от властей они не получили. Им только предложили записаться в список пострадавших и составить перечень утраченного в пожаре имущества.

Ранее URA.RU писало, что в дачном поселке «Малиновка» под Курганом при пожаре сгорело 55 жилых домов. Сейчас власти составляют списки пострадавших от пожара семей. Крупные пожары 28 апреля были зафиксированы под Курганом и в Кетовском районе. В регионе объявлен режим ЧС. Вдоль федеральной трассы из Кургана в сторону Екатеринбурга до сих пор остаются очаги возгораний в лесах. Губернатор Вадим Шумков рассказал в эфире канала «Россия 24» о ситуации с пожарами в регионе.

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