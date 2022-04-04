Instasamka уехала из России. «Мне тревожно, слишком много конфликтов»

04 апреля 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Instasamka покинула Россию и не знает, когда вернется на Родину Фото: Instasamka, telegram новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом певица рассказала в своем telegram-канале. По словам девушки, ее эмоциональное состояние на фоне происходящего в мире не позволяет ей работать в РФ. «Мы в Дубае. Билеты обратно не покупали. Мы уехали, потому что очень хотим работать, а в Москве сейчас с этим проблемы. Не могу делать веселую музыку, когда мне грустно и тревожно. Многие детали я не могу говорить. Мою позицию насчет всего происходящего хочу оставить без комментариев, чтобы не оскорблять тех, кто будет со мной не согласен. Слишком много конфликтов, не хочу подбрасывать говно на вентилятор», — написала Instasamka в своем telegram-канале. По словам девушки, она закрыла офис в Москве. Instasamka также вывезла вещи из своей квартиры и сдала ее. Кроме того, перед отъездом певица купила квартиру своей бабушке. Ранее URA.RU писало, что уроженка Тобольска Дарья Зотеева (Instasamka) попала в украинский антисписок как лицо, поддерживающее политику президента РФ Владимира Путина. Она также сделала заявление по поводу спецоперации на Украине, отметив, что не хочет рассуждать о тех вопросах, в которых не разбирается. Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине стартовала 24 февраля. Она стала актом поддержки жителей Донбасса со стороны России, так как проживающие в ЛНР и ДНР последние годы подвергаются геноциду. В ответ на спецоперацию западные страны ввели в отношении РФ многочисленные санкции, ударившие по социальному, экономическому и политическому блокам. Подобные действия президент России Владимир Путин назвал актом агрессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом певица рассказала в своем telegram-канале. По словам девушки, ее эмоциональное состояние на фоне происходящего в мире не позволяет ей работать в РФ. «Мы в Дубае. Билеты обратно не покупали. Мы уехали, потому что очень хотим работать, а в Москве сейчас с этим проблемы. Не могу делать веселую музыку, когда мне грустно и тревожно. Многие детали я не могу говорить. Мою позицию насчет всего происходящего хочу оставить без комментариев, чтобы не оскорблять тех, кто будет со мной не согласен. Слишком много конфликтов, не хочу подбрасывать говно на вентилятор», — написала Instasamka в своем telegram-канале. По словам девушки, она закрыла офис в Москве. Instasamka также вывезла вещи из своей квартиры и сдала ее. Кроме того, перед отъездом певица купила квартиру своей бабушке. Ранее URA.RU писало, что уроженка Тобольска Дарья Зотеева (Instasamka) попала в украинский антисписок как лицо, поддерживающее политику президента РФ Владимира Путина. Она также сделала заявление по поводу спецоперации на Украине, отметив, что не хочет рассуждать о тех вопросах, в которых не разбирается. Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине стартовала 24 февраля. Она стала актом поддержки жителей Донбасса со стороны России, так как проживающие в ЛНР и ДНР последние годы подвергаются геноциду. В ответ на спецоперацию западные страны ввели в отношении РФ многочисленные санкции, ударившие по социальному, экономическому и политическому блокам. Подобные действия президент России Владимир Путин назвал актом агрессии.