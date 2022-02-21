21 февраля 2022

Мэрию Перми ждет прокурорская проверка из-за животных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зоопарк. Пермь, зоопарк, тигр, тигренок
Условия содержания животных в пермском зоопарке не отвечают нормам Фото:

Природоохранная прокуратура начала проверку администрации Перми из-за ненадлежащего содержания животных в городском зоопарке. Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, достаточно ли чиновники приложили усилий для приведения зоосада в состояние, отвечающее нормам, рассказали в прокуратуре.

«На территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, текущее состояние санитарного блока не отвечает предъявляемым требованиям. Более того, значительная часть вольеров для животных меньше по площади, чем предписано нормативными требованиями», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края.

Администрация Перми является учредителем МАУК «Пермский зоопарк», поэтому прокуроры придут с проверкой в мэрию. Ранее зоопарку уже запретили публичную демонстрацию животных из-за отсутствия лицензии. В городе сейчас строится новый зверинец. Но кроме скандалов стройка внимания ни чем не привлекает — сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, а общая стоимость работ — увеличивалась. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело. Куратор стройки Илья Козырев осужден на четыре года реального лишения свободы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Природоохранная прокуратура начала проверку администрации Перми из-за ненадлежащего содержания животных в городском зоопарке. Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, достаточно ли чиновники приложили усилий для приведения зоосада в состояние, отвечающее нормам, рассказали в прокуратуре. «На территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, текущее состояние санитарного блока не отвечает предъявляемым требованиям. Более того, значительная часть вольеров для животных меньше по площади, чем предписано нормативными требованиями», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края. Администрация Перми является учредителем МАУК «Пермский зоопарк», поэтому прокуроры придут с проверкой в мэрию. Ранее зоопарку уже запретили публичную демонстрацию животных из-за отсутствия лицензии. В городе сейчас строится новый зверинец. Но кроме скандалов стройка внимания ни чем не привлекает — сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, а общая стоимость работ — увеличивалась. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело. Куратор стройки Илья Козырев осужден на четыре года реального лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...