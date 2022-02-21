Мэрию Перми ждет прокурорская проверка из-за животных

22 февраля 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Условия содержания животных в пермском зоопарке не отвечают нормам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Природоохранная прокуратура начала проверку администрации Перми из-за ненадлежащего содержания животных в городском зоопарке. Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, достаточно ли чиновники приложили усилий для приведения зоосада в состояние, отвечающее нормам, рассказали в прокуратуре. «На территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, текущее состояние санитарного блока не отвечает предъявляемым требованиям. Более того, значительная часть вольеров для животных меньше по площади, чем предписано нормативными требованиями», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края. Администрация Перми является учредителем МАУК «Пермский зоопарк», поэтому прокуроры придут с проверкой в мэрию. Ранее зоопарку уже запретили публичную демонстрацию животных из-за отсутствия лицензии. В городе сейчас строится новый зверинец. Но кроме скандалов стройка внимания ни чем не привлекает — сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, а общая стоимость работ — увеличивалась. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело. Куратор стройки Илья Козырев осужден на четыре года реального лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Природоохранная прокуратура начала проверку администрации Перми из-за ненадлежащего содержания животных в городском зоопарке. Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, достаточно ли чиновники приложили усилий для приведения зоосада в состояние, отвечающее нормам, рассказали в прокуратуре. «На территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, текущее состояние санитарного блока не отвечает предъявляемым требованиям. Более того, значительная часть вольеров для животных меньше по площади, чем предписано нормативными требованиями», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края. Администрация Перми является учредителем МАУК «Пермский зоопарк», поэтому прокуроры придут с проверкой в мэрию. Ранее зоопарку уже запретили публичную демонстрацию животных из-за отсутствия лицензии. В городе сейчас строится новый зверинец. Но кроме скандалов стройка внимания ни чем не привлекает — сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, а общая стоимость работ — увеличивалась. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело. Куратор стройки Илья Козырев осужден на четыре года реального лишения свободы.