Мэрию Перми ждет прокурорская проверка из-за животных

Природоохранная прокуратура начала проверку администрации Перми из-за ненадлежащего содержания животных в городском зоопарке. Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, достаточно ли чиновники приложили усилий для приведения зоосада в состояние, отвечающее нормам, рассказали в прокуратуре.
«На территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, текущее состояние санитарного блока не отвечает предъявляемым требованиям. Более того, значительная часть вольеров для животных меньше по площади, чем предписано нормативными требованиями», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края.
Администрация Перми является учредителем МАУК «Пермский зоопарк», поэтому прокуроры придут с проверкой в мэрию. Ранее зоопарку уже запретили публичную демонстрацию животных из-за отсутствия лицензии. В городе сейчас строится новый зверинец. Но кроме скандалов стройка внимания ни чем не привлекает — сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, а общая стоимость работ — увеличивалась. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело. Куратор стройки Илья Козырев осужден на четыре года реального лишения свободы.
Природоохранная прокуратура начала проверку администрации Перми из-за ненадлежащего содержания животных в городском зоопарке. Сотрудники надзорного ведомства намерены выяснить, достаточно ли чиновники приложили усилий для приведения зоосада в состояние, отвечающее нормам, рассказали в прокуратуре. «На территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, текущее состояние санитарного блока не отвечает предъявляемым требованиям. Более того, значительная часть вольеров для животных меньше по площади, чем предписано нормативными требованиями», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края. Администрация Перми является учредителем МАУК «Пермский зоопарк», поэтому прокуроры придут с проверкой в мэрию. Ранее зоопарку уже запретили публичную демонстрацию животных из-за отсутствия лицензии. В городе сейчас строится новый зверинец. Но кроме скандалов стройка внимания ни чем не привлекает — сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, а общая стоимость работ — увеличивалась. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело. Куратор стройки Илья Козырев осужден на четыре года реального лишения свободы.