29 апреля 2022

Зеленский решил хитростью заполучить газ у Европы

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский придумал план, как получить газ от Европы Фото:
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Газовый кризис в Европе

Власти Украины намерены получать газ у Европы в обмен на электроэнергию. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электрическую энергию, и, с другой стороны, мы на взаимных дружественных отношениях можем получать тот недостаточный для нас объем газа, например, из Европы. Давать электроэнергию — получать газ», — рассказал Зеленский о своем плане в интервью польским СМИ. Запись есть в Telegram-канале президента Украины.

При этом он отметил, что на сегодняшний день страна технически не готова реализовывать поставки электрической энергии в европейские страны. Однако «если технически подготовится», то Украина сможет «реально помочь» организовать поставки в Молдавию, Румынию и другие государства.

Также Зеленский признался, что хочет таким образом возместить дефицит украинского бюджета: «У нас на сегодня где-то 5-7 млрд евро в месяц. Это то, чего не хватает просто на заработную плату».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сократит поставки нефти и газа на Запад и найдет другие рынки сбыта энергоносителей. При этом в «Газпроме» сообщили, что поставки российского газа зависят от нужд потребителей. 15 апреля компания сократила поставки газа в Европу на 26,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. 16 апреля Россия резко снизила поставки газа через Украину.

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Власти Украины намерены получать газ у Европы в обмен на электроэнергию. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электрическую энергию, и, с другой стороны, мы на взаимных дружественных отношениях можем получать тот недостаточный для нас объем газа, например, из Европы. Давать электроэнергию — получать газ», — рассказал Зеленский о своем плане в интервью польским СМИ. Запись есть в Telegram-канале президента Украины. При этом он отметил, что на сегодняшний день страна технически не готова реализовывать поставки электрической энергии в европейские страны. Однако «если технически подготовится», то Украина сможет «реально помочь» организовать поставки в Молдавию, Румынию и другие государства. Также Зеленский признался, что хочет таким образом возместить дефицит украинского бюджета: «У нас на сегодня где-то 5-7 млрд евро в месяц. Это то, чего не хватает просто на заработную плату». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сократит поставки нефти и газа на Запад и найдет другие рынки сбыта энергоносителей. При этом в «Газпроме» сообщили, что поставки российского газа зависят от нужд потребителей. 15 апреля компания сократила поставки газа в Европу на 26,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. 16 апреля Россия резко снизила поставки газа через Украину.
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