«Газпром» отчитался о резком сокращении поставок газа в Европу

15 апреля 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Поставки газа в Европу упали на 16 млрд кубометров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту «Газпром» сократил поставки газа в Европу на 26,4%. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании. «Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд кубометров — на 26,4% (или 16 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. „Газпром“ продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей, в полном соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в сообщении компании. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сократит поставки нефти и газа на Запад и будет искать другие рынки сбыта энергоносителей. Президент также сообщил, что Запад задерживает оплату за российские нефть и газ. При этом в Кремле отметили, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

«Газпром» сократил поставки газа в Европу на 26,4%. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании. «Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд кубометров — на 26,4% (или 16 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. „Газпром“ продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей, в полном соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в сообщении компании. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сократит поставки нефти и газа на Запад и будет искать другие рынки сбыта энергоносителей. Президент также сообщил, что Запад задерживает оплату за российские нефть и газ. При этом в Кремле отметили, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам.