Россия резко снизила поставки газа через Украину

16 апреля 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Поставки газа снизились на 18% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) снизился на 18%. Это следует из данных «Оператора ГТС Украины». «Заявки на прокачку газа через станции „Суджа“ и „Сохрановка“ со стороны РФ на 16 апреля составляют 57,23 миллиона кубометров. При этом днем ранее показатель находился на уровне 69,98 миллиона», — пишет РИА «Новости». Как отмечает издание, эти цифры в два раза ниже максимальных обязательств «Газпрома» перед Украиной, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки согласно контракту. С 8 апреля транзит российского снизился, на что могло повлиять потепление в Европе. Как сообщили в «Газпроме», газ для транзита через Украину поставляется в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сократит поставки нефти и газа на Запад и найдет другие рынки сбыта энергоносителей. При этом в «Газпроме» сообщили, что поставки российского газа зависят от нужд потребителей. 15 апреля компания сократила поставки газа в Европу на 26,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) снизился на 18%. Это следует из данных «Оператора ГТС Украины». «Заявки на прокачку газа через станции „Суджа“ и „Сохрановка“ со стороны РФ на 16 апреля составляют 57,23 миллиона кубометров. При этом днем ранее показатель находился на уровне 69,98 миллиона», — пишет РИА «Новости». Как отмечает издание, эти цифры в два раза ниже максимальных обязательств «Газпрома» перед Украиной, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки согласно контракту. С 8 апреля транзит российского снизился, на что могло повлиять потепление в Европе. Как сообщили в «Газпроме», газ для транзита через Украину поставляется в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сократит поставки нефти и газа на Запад и найдет другие рынки сбыта энергоносителей. При этом в «Газпроме» сообщили, что поставки российского газа зависят от нужд потребителей. 15 апреля компания сократила поставки газа в Европу на 26,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.