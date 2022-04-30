Певица Савичева поделилась секретами своей молодости

Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Секретами, почему долгие годы она не меняется и выглядит одинаково моложаво, артистка поделилась с ведущими утреннего шоу на «Русском радио». Причин этому несколько, считает Савичева.

«Во-первых, это гены. Моя мама молодо выглядит, ей сейчас 56 лет, но глядя на нее, этого не скажешь», — признается певица. Также она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком. При этом 35-летняя Савичева не прибегает к серьезным косметологическим процедурам, предпочитая лишь регулярный уход за кожей лица.

Еще актриса является приверженцем правильного питания, хотя может позволить себе отступить от правил. «Торты на ночь я не ем, но раз в неделю можно», — пошутила на эту тему Савичева в эфире передачи.

Ранее URA.RU сообщало, кто является мотиватором для Савичевой. Также певица откровенничала на тему того, что ее не устраивает в жизни.