Певица Савичева поделилась секретами своей молодости

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Премьера фильма
Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть Фото:

Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Секретами, почему долгие годы она не меняется и выглядит одинаково моложаво, артистка поделилась с ведущими утреннего шоу на «Русском радио». Причин этому несколько, считает Савичева.

«Во-первых, это гены. Моя мама молодо выглядит, ей сейчас 56 лет, но глядя на нее, этого не скажешь», — признается певица. Также она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком. При этом 35-летняя Савичева не прибегает к серьезным косметологическим процедурам, предпочитая лишь регулярный уход за кожей лица.

Еще актриса является приверженцем правильного питания, хотя может позволить себе отступить от правил. «Торты на ночь я не ем, но раз в неделю можно», — пошутила на эту тему Савичева в эфире передачи.

Ранее URA.RU сообщало, кто является мотиватором для Савичевой. Также певица откровенничала на тему того, что ее не устраивает в жизни.

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Юлия Савичева рассказала, как ей удается молодо выглядеть. Секретами, почему долгие годы она не меняется и выглядит одинаково моложаво, артистка поделилась с ведущими утреннего шоу на «Русском радио». Причин этому несколько, считает Савичева. «Во-первых, это гены. Моя мама молодо выглядит, ей сейчас 56 лет, но глядя на нее, этого не скажешь», — признается певица. Также она считает, что для сохранения молодости организма, внутри нужно быть добрым, светлым и позитивным человеком. При этом 35-летняя Савичева не прибегает к серьезным косметологическим процедурам, предпочитая лишь регулярный уход за кожей лица. Еще актриса является приверженцем правильного питания, хотя может позволить себе отступить от правил. «Торты на ночь я не ем, но раз в неделю можно», — пошутила на эту тему Савичева в эфире передачи. Ранее URA.RU сообщало, кто является мотиватором для Савичевой. Также певица откровенничала на тему того, что ее не устраивает в жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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