Блогер Подоляка поддержал Соловьева в конфликте с Куйвашевым

30 апреля 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

У Владимира Соловьева нашлись сторонники Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Блогер Юрий Подоляка поддержал журналиста Владимира Соловьева в перепалке с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом военный эксперт сообщил на своем канале в Rutube. «А вы с кем, вы со своей страной или с так называемой псевдоэлиткой, которая из нее сбежала? А если копнуть еще глубже, то получается, что вы поддерживаете тот тренд, который сегодня захлестывает Европу и США — отменить букву Z, букву V, букву O», — интересуется блогер у Куйвашева. Подоляку возмутил спор о том, стоит ли массово демонстрировать знаки специальной военной операции. Он назвал ситуацию «мерзкой» и раскритиковал главу региона за то, что в Свердловской области используются те же тезисы, которые Запад высказывает в борьбе с Россией. Ранее Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», на что Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком». Жители города с негативом восприняли слова Соловьева и потребовали от него извинений. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Блогер Юрий Подоляка поддержал журналиста Владимира Соловьева в перепалке с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом военный эксперт сообщил на своем канале в Rutube. «А вы с кем, вы со своей страной или с так называемой псевдоэлиткой, которая из нее сбежала? А если копнуть еще глубже, то получается, что вы поддерживаете тот тренд, который сегодня захлестывает Европу и США — отменить букву Z, букву V, букву O», — интересуется блогер у Куйвашева. Подоляку возмутил спор о том, стоит ли массово демонстрировать знаки специальной военной операции. Он назвал ситуацию «мерзкой» и раскритиковал главу региона за то, что в Свердловской области используются те же тезисы, которые Запад высказывает в борьбе с Россией. Ранее Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», на что Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком». Жители города с негативом восприняли слова Соловьева и потребовали от него извинений.