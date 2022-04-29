29 апреля 2022

Блогер Подоляка поддержал Соловьева в конфликте с Куйвашевым

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
У Владимира Соловьева нашлись сторонники Фото:
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Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Блогер Юрий Подоляка поддержал журналиста Владимира Соловьева в перепалке с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом военный эксперт сообщил на своем канале в Rutube.

«А вы с кем, вы со своей страной или с так называемой псевдоэлиткой, которая из нее сбежала? А если копнуть еще глубже, то получается, что вы поддерживаете тот тренд, который сегодня захлестывает Европу и США — отменить букву Z, букву V, букву O», — интересуется блогер у Куйвашева.

Подоляку возмутил спор о том, стоит ли массово демонстрировать знаки специальной военной операции. Он назвал ситуацию «мерзкой» и раскритиковал главу региона за то, что в Свердловской области используются те же тезисы, которые Запад высказывает в борьбе с Россией.

Ранее Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», на что Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком». Жители города с негативом восприняли слова Соловьева и потребовали от него извинений.

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Блогер Юрий Подоляка поддержал журналиста Владимира Соловьева в перепалке с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом военный эксперт сообщил на своем канале в Rutube. «А вы с кем, вы со своей страной или с так называемой псевдоэлиткой, которая из нее сбежала? А если копнуть еще глубже, то получается, что вы поддерживаете тот тренд, который сегодня захлестывает Европу и США — отменить букву Z, букву V, букву O», — интересуется блогер у Куйвашева. Подоляку возмутил спор о том, стоит ли массово демонстрировать знаки специальной военной операции. Он назвал ситуацию «мерзкой» и раскритиковал главу региона за то, что в Свердловской области используются те же тезисы, которые Запад высказывает в борьбе с Россией. Ранее Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», на что Евгений Куйвашев призвал журналиста «следить за языком». Жители города с негативом восприняли слова Соловьева и потребовали от него извинений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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