Екатеринбуржцы заявили, что не простят Соловьеву оскорбления. «Простить я его никогда уже не смогу»

30 апреля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга огорчились от слов Соловьева (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналисты URA.RU провели социальный опрос среди жителей Екатеринбурга, как они относятся к высказыванию Владимира Соловьева, назвавшего город «центром мерзотной либероты». Видео «Для меня это было неожиданностью, что он [Владимир Соловьев] может так говорить. Мне его позиция не понятна, мне кажется человек зажрался. Наверное, психология такая: я король и все мои приближенные тоже ничего, а остальные так — никто, ничто и звать никак», — рассказала журналистам URA.RU одна из екатеринбурженок. Жители Екатеринбурга обиделись на слова телеведущего: «Честно говоря, обидно что он так думает о Свердловской области и о людях, которые здесь живут, то есть получается мы все мерзавцы». Некоторые предположили, что Соловьев делает выводы из-за того, что «у нас не особо чисто». Другие считают, что его слова — провокация чтобы почистить неугодные структуры в городе. Большинство опрошенных заявило, что не простят телеведущего. Владимир Соловьев высказал свое мнение о Екатеринбурге во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. После чего многие свердловские VIP ответили журналисту. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал ведущего «следить за языком», а бывший мэр Екатеринбурга рассказал о недопустимости таких высказываний. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Журналисты URA.RU провели социальный опрос среди жителей Екатеринбурга, как они относятся к высказыванию Владимира Соловьева, назвавшего город «центром мерзотной либероты». Видео «Для меня это было неожиданностью, что он [Владимир Соловьев] может так говорить. Мне его позиция не понятна, мне кажется человек зажрался. Наверное, психология такая: я король и все мои приближенные тоже ничего, а остальные так — никто, ничто и звать никак», — рассказала журналистам URA.RU одна из екатеринбурженок. Жители Екатеринбурга обиделись на слова телеведущего: «Честно говоря, обидно что он так думает о Свердловской области и о людях, которые здесь живут, то есть получается мы все мерзавцы». Некоторые предположили, что Соловьев делает выводы из-за того, что «у нас не особо чисто». Другие считают, что его слова — провокация чтобы почистить неугодные структуры в городе. Большинство опрошенных заявило, что не простят телеведущего. Владимир Соловьев высказал свое мнение о Екатеринбурге во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. После чего многие свердловские VIP ответили журналисту. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал ведущего «следить за языком», а бывший мэр Екатеринбурга рассказал о недопустимости таких высказываний.