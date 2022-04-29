29 апреля 2022

Екатеринбуржцы заявили, что не простят Соловьеву оскорбления. «Простить я его никогда уже не смогу»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, скамейка, урны, улица вайнера, благоустройство города
Жители Екатеринбурга огорчились от слов Соловьева (архивное фото) Фото:

Журналисты URA.RU провели социальный опрос среди жителей Екатеринбурга, как они относятся к высказыванию Владимира Соловьева, назвавшего город «центром мерзотной либероты». Видео

«Для меня это было неожиданностью, что он [Владимир Соловьев] может так говорить. Мне его позиция не понятна, мне кажется человек зажрался. Наверное, психология такая: я король и все мои приближенные тоже ничего, а остальные так — никто, ничто и звать никак», — рассказала журналистам URA.RU одна из екатеринбурженок.

Жители Екатеринбурга обиделись на слова телеведущего: «Честно говоря, обидно что он так думает о Свердловской области и о людях, которые здесь живут, то есть получается мы все мерзавцы». Некоторые предположили, что Соловьев делает выводы из-за того, что «у нас не особо чисто». Другие считают, что его слова — провокация чтобы почистить неугодные структуры в городе. Большинство опрошенных заявило, что не простят телеведущего.

Владимир Соловьев высказал свое мнение о Екатеринбурге во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. После чего многие свердловские VIP ответили журналисту. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал ведущего «следить за языком», а бывший мэр Екатеринбурга рассказал о недопустимости таких высказываний.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Журналисты URA.RU провели социальный опрос среди жителей Екатеринбурга, как они относятся к высказыванию Владимира Соловьева, назвавшего город «центром мерзотной либероты». Видео «Для меня это было неожиданностью, что он [Владимир Соловьев] может так говорить. Мне его позиция не понятна, мне кажется человек зажрался. Наверное, психология такая: я король и все мои приближенные тоже ничего, а остальные так — никто, ничто и звать никак», — рассказала журналистам URA.RU одна из екатеринбурженок. Жители Екатеринбурга обиделись на слова телеведущего: «Честно говоря, обидно что он так думает о Свердловской области и о людях, которые здесь живут, то есть получается мы все мерзавцы». Некоторые предположили, что Соловьев делает выводы из-за того, что «у нас не особо чисто». Другие считают, что его слова — провокация чтобы почистить неугодные структуры в городе. Большинство опрошенных заявило, что не простят телеведущего. Владимир Соловьев высказал свое мнение о Екатеринбурге во время интервью с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым. После чего многие свердловские VIP ответили журналисту. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал ведущего «следить за языком», а бывший мэр Екатеринбурга рассказал о недопустимости таких высказываний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...