В Перми «Поезд Победы» простоит до вечера, после чего отправится дальше по городам России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На железнодорожную станцию Пермь-Первая 30 апреля прибыл передвижной ретро-состав «Поезд Победы». Передает корреспондент URA.RU c места событий.

По своей сути это поезд военных времен, состоящий из нескольких вагонов, отреставрированных сотрудниками отделения свердловской РЖД. По сложившейся традиции, по составу будут проведены экскурсии. Наиболее заметные экспонаты — вагон-теплушка, передвижная кухня и аптека-перевязочная.

«Такое волнительное событие. Каждый год стараюсь попасть на мероприятие, увидеть поезд, потрогать, можно сказать, историю», — поделилась своим мнением участница праздника, студентка ПГНИУ, не пожелавшая назвать свое имя.

В церемонии открытия принимаю участие руководители региона. Атмосферу праздника на перроне в течении дня будут создавать пермские ансамбли и исполнители, в репертуаре которых преобладают фронтовые композиции и песни военных лет. В открытых специальных вагонах выставлены образцы вооружения, такие как «Катюша», танк Т-34, пушка М-42.

«Поезд Победы» прибывает в Пермь Фото: telegram-канал «Единая Россия Прикамье»

Дмитрий Махонин принял участие в торжественной церемонии открытия Фото: telegram-канал «Единая Россия Прикамье»

«Поезд Победы» пробудет в Перми до вечера 30 апреля, после чего двинется в дальнейший путь Фото: telegram-канал «Единая Россия Прикамье»

Увидеть и даже потрогать «живую историю» сможет каждый пермяк, выставка открыта для всех Фото: telegram-канал «Единая Россия Прикамье»

По замыслу организаторов, «Поезд победы» выдвинется из Перми в путешествие по городам России сегодня вечером. Увидеть прикамцам его можно будет в Кунгуре 2 мая, в Верещагино, Менделеево, на станции Григорьевская и в Чайковском 3 мая, а также в Чусовом 4 мая. Всего поезд сделает 27 остановок. Конечной точкой маршрута «Эшелона Победы» станет Нижневартовск.

URA.RU сообщало о ранее, что в Перми также сегодня открыли кольцевую ветку наземного метро. От станции «Пермь 2» отправилась первая «Ласточка», за запуском на месте событий следил корреспондент информационного агентства.

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