Для москвичей возобновили туристические чартеры в Тюмень

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Чартерные рейсы возобновили в рамках новой туристической программы Фото:

Для туристов из Москвы на период весенних праздников возобновили туристические чартеры в Тюмень. Об этом URA.RU сообщили в Ростуризме. В рамках программы запланировано пять рейсов.

«С 29 апреля возобновлены чартеры из Москвы в Тюмень. В программе туров — отдых на целебных термах Тюмени, экскурсии в древний Тобольск — первую столицу Сибири и сибирская кухня», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что туристический рейс будет производиться один раз в пять дней до 11 мая.

Москвичам в рамках новой программы предлагают прокатиться на колесе обозрения, расположенном на Цветном бульваре, посетить набережную и знаменитые горячие источники. Также туристов призывают попробовать нефтяную уху, дичь и строганину.

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Для туристов из Москвы на период весенних праздников возобновили туристические чартеры в Тюмень. Об этом URA.RU сообщили в Ростуризме. В рамках программы запланировано пять рейсов. «С 29 апреля возобновлены чартеры из Москвы в Тюмень. В программе туров — отдых на целебных термах Тюмени, экскурсии в древний Тобольск — первую столицу Сибири и сибирская кухня», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что туристический рейс будет производиться один раз в пять дней до 11 мая. Москвичам в рамках новой программы предлагают прокатиться на колесе обозрения, расположенном на Цветном бульваре, посетить набережную и знаменитые горячие источники. Также туристов призывают попробовать нефтяную уху, дичь и строганину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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