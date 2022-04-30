Для москвичей возобновили туристические чартеры в Тюмень

30 апреля 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Чартерные рейсы возобновили в рамках новой туристической программы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для туристов из Москвы на период весенних праздников возобновили туристические чартеры в Тюмень. Об этом URA.RU сообщили в Ростуризме. В рамках программы запланировано пять рейсов. «С 29 апреля возобновлены чартеры из Москвы в Тюмень. В программе туров — отдых на целебных термах Тюмени, экскурсии в древний Тобольск — первую столицу Сибири и сибирская кухня», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что туристический рейс будет производиться один раз в пять дней до 11 мая. Москвичам в рамках новой программы предлагают прокатиться на колесе обозрения, расположенном на Цветном бульваре, посетить набережную и знаменитые горячие источники. Также туристов призывают попробовать нефтяную уху, дичь и строганину. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Для туристов из Москвы на период весенних праздников возобновили туристические чартеры в Тюмень. Об этом URA.RU сообщили в Ростуризме. В рамках программы запланировано пять рейсов. «С 29 апреля возобновлены чартеры из Москвы в Тюмень. В программе туров — отдых на целебных термах Тюмени, экскурсии в древний Тобольск — первую столицу Сибири и сибирская кухня», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что туристический рейс будет производиться один раз в пять дней до 11 мая. Москвичам в рамках новой программы предлагают прокатиться на колесе обозрения, расположенном на Цветном бульваре, посетить набережную и знаменитые горячие источники. Также туристов призывают попробовать нефтяную уху, дичь и строганину.