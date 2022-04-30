Врач назвала два фактора, определяющие продолжительность COVID

01 мая 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Больные с хроническими заболеваниями сердца будут долго восстанавливаться после COVID, сказала Елена Мескина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Последствия коронавируса будут долго преследовать человека, если при болезни у него пропали обоняние и вкус. Об этом URA.RU рассказала инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина. «Выраженность аносмии и длительность ее обычно свидетельствует о более сильном поражении нейронов вирусом. Человек может выздороветь быстрее, а вот восстанавливаться нервная система может довольно долго. У кого совсем пропадает обоняние и ощущение вкуса, эти симптомы будут сохраняться очень длительно, даже несколько месяцев. Это может быть свидетельством воздействия вируса на нейроны, которые передают нервные импульсы», — отметила Елена Мескина. Также инфекционист рассказала, кто предрасположен к проявлению наиболее опасных последствий коронавируса. «Люди с гипертонией, ожирением, диабетом склонны к развитию тяжелых осложнений в виде инсульта, инфаркта и тромбозов. У людей с хроническими заболеваниями сердца симптомы будут долго, и на восстановление потребуется много времени», — объяснила врач. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что люди с потерей обоняния после коронавируса не занимаются его лечением. По его словам, для восстановления требуется дыхательная гимнастика, ароматерапия и специальный спрей для носа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Последствия коронавируса будут долго преследовать человека, если при болезни у него пропали обоняние и вкус. Об этом URA.RU рассказала инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина. «Выраженность аносмии и длительность ее обычно свидетельствует о более сильном поражении нейронов вирусом. Человек может выздороветь быстрее, а вот восстанавливаться нервная система может довольно долго. У кого совсем пропадает обоняние и ощущение вкуса, эти симптомы будут сохраняться очень длительно, даже несколько месяцев. Это может быть свидетельством воздействия вируса на нейроны, которые передают нервные импульсы», — отметила Елена Мескина. Также инфекционист рассказала, кто предрасположен к проявлению наиболее опасных последствий коронавируса. «Люди с гипертонией, ожирением, диабетом склонны к развитию тяжелых осложнений в виде инсульта, инфаркта и тромбозов. У людей с хроническими заболеваниями сердца симптомы будут долго, и на восстановление потребуется много времени», — объяснила врач. Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что люди с потерей обоняния после коронавируса не занимаются его лечением. По его словам, для восстановления требуется дыхательная гимнастика, ароматерапия и специальный спрей для носа.