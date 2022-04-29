29 апреля 2022

В метро Екатеринбурга отказались от иностранцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, метро, транспорт, пассажиры, метрополитен, станция 1905 года, пассажиры метро
В преддверии 9 мая в транспорте поменяли дикторов и убрали перевод на английский Фото:

Жители Екатеринбурга заметили изменения в метро — перевод объявлений о станциях на английский язык убрали, а вместо привычного женского голоса появился мужской. Об этом сообщают подписчики сообщества «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

«В метрополитене стали по-новому объявлять станции», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике. Из видео, которое прикрепили к посту, слышно, что теперь в метро звучит мужской голос с музыкальной перебивкой из обращений Левитана в годы Великой отечественной войны.

Один из пользователей в комментариях интересуется, надолго ли убрали перевод на английский язык. Ему отвечают, что «наверное навсегда». При этом другой екатеринбуржец напоминает, что подобные изменения в транспорте происходят уже несколько лет в преддверии 9 мая.

Екатеринбург активно готовится ко Дню победы. Военные уже провели две репетиции парада в центре, помимо наземной техники в нем примет участие и авиация. Какие улицы перекроют 9 мая, URA.RU рассказывало здесь.

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Жители Екатеринбурга заметили изменения в метро — перевод объявлений о станциях на английский язык убрали, а вместо привычного женского голоса появился мужской. Об этом сообщают подписчики сообщества «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». «В метрополитене стали по-новому объявлять станции», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике. Из видео, которое прикрепили к посту, слышно, что теперь в метро звучит мужской голос с музыкальной перебивкой из обращений Левитана в годы Великой отечественной войны. Один из пользователей в комментариях интересуется, надолго ли убрали перевод на английский язык. Ему отвечают, что «наверное навсегда». При этом другой екатеринбуржец напоминает, что подобные изменения в транспорте происходят уже несколько лет в преддверии 9 мая. Екатеринбург активно готовится ко Дню победы. Военные уже провели две репетиции парада в центре, помимо наземной техники в нем примет участие и авиация. Какие улицы перекроют 9 мая, URA.RU рассказывало здесь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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