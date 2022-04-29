Жители Екатеринбурга заметили изменения в метро — перевод объявлений о станциях на английский язык убрали, а вместо привычного женского голоса появился мужской. Об этом сообщают подписчики сообщества «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
«В метрополитене стали по-новому объявлять станции», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике. Из видео, которое прикрепили к посту, слышно, что теперь в метро звучит мужской голос с музыкальной перебивкой из обращений Левитана в годы Великой отечественной войны.
Один из пользователей в комментариях интересуется, надолго ли убрали перевод на английский язык. Ему отвечают, что «наверное навсегда». При этом другой екатеринбуржец напоминает, что подобные изменения в транспорте происходят уже несколько лет в преддверии 9 мая.
Екатеринбург активно готовится ко Дню победы. Военные уже провели две репетиции парада в центре, помимо наземной техники в нем примет участие и авиация. Какие улицы перекроют 9 мая, URA.RU рассказывало здесь.
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Жители Екатеринбурга заметили изменения в метро — перевод объявлений о станциях на английский язык убрали, а вместо привычного женского голоса появился мужской. Об этом сообщают подписчики сообщества «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». «В метрополитене стали по-новому объявлять станции», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике. Из видео, которое прикрепили к посту, слышно, что теперь в метро звучит мужской голос с музыкальной перебивкой из обращений Левитана в годы Великой отечественной войны. Один из пользователей в комментариях интересуется, надолго ли убрали перевод на английский язык. Ему отвечают, что «наверное навсегда». При этом другой екатеринбуржец напоминает, что подобные изменения в транспорте происходят уже несколько лет в преддверии 9 мая. Екатеринбург активно готовится ко Дню победы. Военные уже провели две репетиции парада в центре, помимо наземной техники в нем примет участие и авиация. Какие улицы перекроют 9 мая, URA.RU рассказывало здесь.