В метро Екатеринбурга отказались от иностранцев. Видео

30 апреля 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

В преддверии 9 мая в транспорте поменяли дикторов и убрали перевод на английский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Екатеринбурга заметили изменения в метро — перевод объявлений о станциях на английский язык убрали, а вместо привычного женского голоса появился мужской. Об этом сообщают подписчики сообщества «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». «В метрополитене стали по-новому объявлять станции», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике. Из видео, которое прикрепили к посту, слышно, что теперь в метро звучит мужской голос с музыкальной перебивкой из обращений Левитана в годы Великой отечественной войны. Один из пользователей в комментариях интересуется, надолго ли убрали перевод на английский язык. Ему отвечают, что «наверное навсегда». При этом другой екатеринбуржец напоминает, что подобные изменения в транспорте происходят уже несколько лет в преддверии 9 мая. Екатеринбург активно готовится ко Дню победы. Военные уже провели две репетиции парада в центре, помимо наземной техники в нем примет участие и авиация. Какие улицы перекроют 9 мая, URA.RU рассказывало здесь. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга заметили изменения в метро — перевод объявлений о станциях на английский язык убрали, а вместо привычного женского голоса появился мужской. Об этом сообщают подписчики сообщества «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». «В метрополитене стали по-новому объявлять станции», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике. Из видео, которое прикрепили к посту, слышно, что теперь в метро звучит мужской голос с музыкальной перебивкой из обращений Левитана в годы Великой отечественной войны. Один из пользователей в комментариях интересуется, надолго ли убрали перевод на английский язык. Ему отвечают, что «наверное навсегда». При этом другой екатеринбуржец напоминает, что подобные изменения в транспорте происходят уже несколько лет в преддверии 9 мая. Екатеринбург активно готовится ко Дню победы. Военные уже провели две репетиции парада в центре, помимо наземной техники в нем примет участие и авиация. Какие улицы перекроют 9 мая, URA.RU рассказывало здесь.