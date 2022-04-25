Репетиция продлилась больше двух часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге состоялась первая репетиция к 9 мая с использованием военной техники. Ради нее ГИБДД перекрыли часть центральных улиц.

Сбор участников парада состоялся на Плотинке. Уже с 20:00 часов там начали появляться техника и военные. В 22:00 колонна направилась в сторону администрации Екатеринбурга. Перед зданием промаршировали представители разных войск, всего в параде участвуют порядка 2,5 тысяч человек, ранее сообщали в ЦВО.

Далее на брусчатку выехала колонна военной техники. В нее включили 60 единиц исторических и современных машин. Для сравнения, в прошлом году в параде участвовало более ста единиц техники.

«Военные промаршировали перед зданием один раз. Говорят, если получится плохо, то будут репетировать хоть до утра. А так все прошло спокойно, по плану, четко отработали», — передает корреспондент URA.RU. По его словам, посмотреть на репетицию пришли немногие екатеринбуржцы. Сотрудники ГИБДД огородили центр заборами, так что зрителям было плохо видно происходящее перед мэрией. Ограничения на проезд в центре будут действовать до 4:00.

Репетиции парада Победы в Екатеринбурге продолжатся и дальше. Дороги города для военной техники будут перекрывать 29—30 апреля и 5-7 и 9 мая на 15 улицах в утреннее, дневное и ночное время с перерывами. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году на параде 9 мая в Екатеринбурге будут присутствовать фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Также Екатеринбург станет одним из немногих городов, где на параде задействуют авиацию.

На площади 1905 года в Екатеринбурге началась первая репетиция парада Победы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На место приехали десятки единиц техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Танки доставляют на брусчатку Площади 1905 года на специальных перевозчиках Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

ради празднования Дня Победы в Екатеринбурге перекрыли часть проспекта Ленина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Часть улиц Маршала Жукова, Пушкина, Толмачева, а также улицы Малышева, Радищева и 8 марта тоже перекрыты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Центр горда перекрывается во все крупные репетиции парада Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В параде Победы приняли участие 60 боевых и исторических машин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В 2021 году по главной площади города проехали более ста единиц техники Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Кроме пешей парадной колонны прошла и механизированная Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В параде участвуют 2,5 тысячи солдат. Примерно столько же человек привлекли к параду в 2021 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Репетиция прошла спокойно и по плану, передает корреспондент URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Репетиции к 9 мая проходят во многих городах страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Помимо пеших участников и военной техники на параде 9 мая будет авиация Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Техника прошла по центру один раз Фото: Эдуард Корниенко, © URA.RU

Пешие участники репетировали строевой шаг два раза Фото: Эдуард Корниенко, © URA.RU

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