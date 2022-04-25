В Екатеринбурге состоялась первая репетиция к 9 мая с использованием военной техники. Ради нее ГИБДД перекрыли часть центральных улиц.
Сбор участников парада состоялся на Плотинке. Уже с 20:00 часов там начали появляться техника и военные. В 22:00 колонна направилась в сторону администрации Екатеринбурга. Перед зданием промаршировали представители разных войск, всего в параде участвуют порядка 2,5 тысяч человек, ранее сообщали в ЦВО.
Далее на брусчатку выехала колонна военной техники. В нее включили 60 единиц исторических и современных машин. Для сравнения, в прошлом году в параде участвовало более ста единиц техники.
«Военные промаршировали перед зданием один раз. Говорят, если получится плохо, то будут репетировать хоть до утра. А так все прошло спокойно, по плану, четко отработали», — передает корреспондент URA.RU. По его словам, посмотреть на репетицию пришли немногие екатеринбуржцы. Сотрудники ГИБДД огородили центр заборами, так что зрителям было плохо видно происходящее перед мэрией. Ограничения на проезд в центре будут действовать до 4:00.
Репетиции парада Победы в Екатеринбурге продолжатся и дальше. Дороги города для военной техники будут перекрывать 29—30 апреля и 5-7 и 9 мая на 15 улицах в утреннее, дневное и ночное время с перерывами. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году на параде 9 мая в Екатеринбурге будут присутствовать фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Также Екатеринбург станет одним из немногих городов, где на параде задействуют авиацию.
На площади 1905 года в Екатеринбурге началась первая репетиция парада Победы
В Екатеринбурге состоялась первая репетиция к 9 мая с использованием военной техники. Ради нее ГИБДД перекрыли часть центральных улиц. Сбор участников парада состоялся на Плотинке. Уже с 20:00 часов там начали появляться техника и военные. В 22:00 колонна направилась в сторону администрации Екатеринбурга. Перед зданием промаршировали представители разных войск, всего в параде участвуют порядка 2,5 тысяч человек, ранее сообщали в ЦВО. Далее на брусчатку выехала колонна военной техники. В нее включили 60 единиц исторических и современных машин. Для сравнения, в прошлом году в параде участвовало более ста единиц техники. «Военные промаршировали перед зданием один раз. Говорят, если получится плохо, то будут репетировать хоть до утра. А так все прошло спокойно, по плану, четко отработали», — передает корреспондент URA.RU. По его словам, посмотреть на репетицию пришли немногие екатеринбуржцы. Сотрудники ГИБДД огородили центр заборами, так что зрителям было плохо видно происходящее перед мэрией. Ограничения на проезд в центре будут действовать до 4:00. Репетиции парада Победы в Екатеринбурге продолжатся и дальше. Дороги города для военной техники будут перекрывать 29—30 апреля и 5-7 и 9 мая на 15 улицах в утреннее, дневное и ночное время с перерывами. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году на параде 9 мая в Екатеринбурге будут присутствовать фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Также Екатеринбург станет одним из немногих городов, где на параде задействуют авиацию.