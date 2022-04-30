Рогозин сделал заявление о дате ухода России с МКС

30 апреля 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы, сообщил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия уже приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Мы подготовили свои предложения, они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично. Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы», — сказал Рогозин. Ранее Рогозин заявлял, что Россия будет принимать решение о выходе из проекта МКС в зависимости от ситуации в стране. По словам главы «Роскосмоса», в случае выхода России из проекта МКС после 2024 года зарубежные партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции, пишет RT. Он также заявил, что станция «развалится» до 2030 года, передает «Национальная служба новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россия уже приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Мы подготовили свои предложения, они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично. Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы», — сказал Рогозин. Ранее Рогозин заявлял, что Россия будет принимать решение о выходе из проекта МКС в зависимости от ситуации в стране. По словам главы «Роскосмоса», в случае выхода России из проекта МКС после 2024 года зарубежные партнеры могли бы за рубли покупать услуги по поддержанию станции, пишет RT. Он также заявил, что станция «развалится» до 2030 года, передает «Национальная служба новостей».