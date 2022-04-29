Рогозин высказался о возможном выходе России из МКС

Россия за год предупредит о выходе из МКС, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не торопится с уходом из проекта Международной космической станции (МКС). Решение будет зависеть от ситуации в стране. Об этом заявил генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года», — заявил Дмитрий Рогозин ТАСС. Глава «Роскосмоса» уточнил, что решение о судьбе МКС зависит от ситуации, которая будет складываться в России и вокруг нее.

Об уходе из проекта Россия предупредит своих партнеров за год, добавил Рогозин. Также он напомнил, что президенту РФ Владимиру Путину были направлены предложения по сотрудничеству с зарубежными партнерами по МКС после 2024 года.

Ранее Рогозин заявлял, что главы НАСА, ЕКА и ККА отказались снимать санкции с российской космической отрасли. Европейское космическое агентство прекратило сотрудничество с Россией. Астронавты НАСА заявили, что находятся в дружеских отношениях с российскими коллегами.