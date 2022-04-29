За спиной мэра Екатеринбурга развернулась интрига из-за денег. У него есть фаворит

30 апреля 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов предостерег подчиненных от накруток на голосовании Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге все сильнее закручивается интрига вокруг выбора парка, который благоустроят в 2023 году за федеральные деньги. Николай Смирнягин, глава Академического района (вторая очередь Преображенского парка), тайно договорился с префектами, не участвующими в голосовании, чтобы опередить Орджоникидзевский район (летний парк «Уралмаш»). И якобы все это — минуя установку мэра Алексея Орлова. Голосование за парки проходит с 15 апреля по 30 мая. По словам источника URA.RU, на одном из недавних совещаний глава Октябрьского района (сад им. Ф. Энгельса) Игорь Костенко поинтересовался у Орлова, нужно ли главам районов мобилизовать бюджетников в поддержку какого-то конкретного парка. «Орлов категорично ответил, что нет, все должно быть по-честному: мол, давайте покажем Москве, что нам можно давать деньги, что у нас все прозрачно. К тому же как заставить жителя Уралмаша голосовать за Академический?» — поделился инсайдер. После этого Орлов улетел в Узбекистан на выставку «Иннопром. Центральная Азия». «В это же время Смирнягин договорился с главами Железнодорожного, Чкаловского и Верх-Исетского районов — их парки не претендуют на федеральное финансирование. У него [Смирнягина] есть неформальная поддержка и от некоторых замов Орлова», — поделился еще один источник в мэрии. Третий собеседник агентства утверждает, что Смирнягин также рассылает SMS руководителям бюджетных учреждений (не только своего района) с призывами поддержать его. Новость по теме В борьбе глав районов Екатеринбурга появился неожиданный игрок. Это первая заявка на выборы-2023 В разговоре с URA.RU Николай Смирнягин не стал отрицать, что использует все доступные ему средства. «Разумеется, прошу всех [голосовать] — знакомых, знакомых знакомых, руководителей. Работа организована. Хотим, чтобы Преображенский парк победил. Мои коллеги [главы районов] делают то же самое. Победа в голосовании — а я считаю это самым демократичным способом — требует определенных ресурсов», — объяснил он. 30 апреля Алексей Орлов сказал корреспонденту, что еще не голосовал, но намекнул на своего фаворита: «На самом деле, мне нравится летний парк „Уралмаш“. Очень уютный. Благоустроить его было бы большим благом для района». Сейчас парк лидирует с 15,9 тысячи голосов (по слухам, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко тоже не бездействует). У Преображенского — 15,8 тысячи. Говорят, разрыв существенно сократился в последние полтора дня, потому что появилась возможность голосовать не только через Госуслуги, но и по номеру телефона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге все сильнее закручивается интрига вокруг выбора парка, который благоустроят в 2023 году за федеральные деньги. Николай Смирнягин, глава Академического района (вторая очередь Преображенского парка), тайно договорился с префектами, не участвующими в голосовании, чтобы опередить Орджоникидзевский район (летний парк «Уралмаш»). И якобы все это — минуя установку мэра Алексея Орлова. Голосование за парки проходит с 15 апреля по 30 мая. По словам источника URA.RU, на одном из недавних совещаний глава Октябрьского района (сад им. Ф. Энгельса) Игорь Костенко поинтересовался у Орлова, нужно ли главам районов мобилизовать бюджетников в поддержку какого-то конкретного парка. «Орлов категорично ответил, что нет, все должно быть по-честному: мол, давайте покажем Москве, что нам можно давать деньги, что у нас все прозрачно. К тому же как заставить жителя Уралмаша голосовать за Академический?» — поделился инсайдер. После этого Орлов улетел в Узбекистан на выставку «Иннопром. Центральная Азия». «В это же время Смирнягин договорился с главами Железнодорожного, Чкаловского и Верх-Исетского районов — их парки не претендуют на федеральное финансирование. У него [Смирнягина] есть неформальная поддержка и от некоторых замов Орлова», — поделился еще один источник в мэрии. Третий собеседник агентства утверждает, что Смирнягин также рассылает SMS руководителям бюджетных учреждений (не только своего района) с призывами поддержать его. В разговоре с URA.RU Николай Смирнягин не стал отрицать, что использует все доступные ему средства. «Разумеется, прошу всех [голосовать] — знакомых, знакомых знакомых, руководителей. Работа организована. Хотим, чтобы Преображенский парк победил. Мои коллеги [главы районов] делают то же самое. Победа в голосовании — а я считаю это самым демократичным способом — требует определенных ресурсов», — объяснил он. 30 апреля Алексей Орлов сказал корреспонденту, что еще не голосовал, но намекнул на своего фаворита: «На самом деле, мне нравится летний парк „Уралмаш“. Очень уютный. Благоустроить его было бы большим благом для района». Сейчас парк лидирует с 15,9 тысячи голосов (по слухам, глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко тоже не бездействует). У Преображенского — 15,8 тысячи. Говорят, разрыв существенно сократился в последние полтора дня, потому что появилась возможность голосовать не только через Госуслуги, но и по номеру телефона.