Бердянск приготовился к переходу на рубли

30 апреля 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Предприятия Бердянска откликнулись на предложение перейти на рубли, сообщил Александр Сауленко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бердянске провели подготовку к выплате пенсий и зарплат в российских рублях. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко. «Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем — гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись», — передает слова Сауленко агентство Regnum. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации Украина прекратила все социальные выплаты жителям Бердянска, пишет RT. Гуманитарную помощь жителям города доставляли из России, сообщает телеканал 360. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Бердянске провели подготовку к выплате пенсий и зарплат в российских рублях. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко. «Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем — гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись», — передает слова Сауленко агентство Regnum. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации Украина прекратила все социальные выплаты жителям Бердянска, пишет RT. Гуманитарную помощь жителям города доставляли из России, сообщает телеканал 360.