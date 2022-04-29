Для создания блюда использовали полторы тысячи яиц Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Ялуторовске во время праздничного гуляния «Красная горка» пожарили огромную яичницу. Всего на приготовление блюда потратили полторы тысячи яиц. Об этом сообщает группа «Ялуторовск знает» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кульминация праздника — гастрономическое шоу по приготовлению „Мировой яишни“ на гигантской сковороде из 1 500 яиц по казачьим традициям. А в завершении — дегустация», — написал официальный паблик «Visit Tyumen» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что для создания яичницы использовали самую большую скороду, попавшую в Книгу рекордов России.

Ялуторовск не в первый раз удивляет своими гигантскими блюдами. Ранее URA.RU писало, что процесс ежегодного выпекания гигантского блина на Масленицу попал в шоу «Вечерний Ургант». Однако от традиции в текущем году отказались.