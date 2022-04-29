29 апреля 2022

В Тюменской области пожарили огромную яичницу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица. Попытка испечь трехметровый блин. Ялуторовск. Тюменская область, народные гуляния, огонь, масленица
Для создания блюда использовали полторы тысячи яиц Фото:

В Ялуторовске во время праздничного гуляния «Красная горка» пожарили огромную яичницу. Всего на приготовление блюда потратили полторы тысячи яиц. Об этом сообщает группа «Ялуторовск знает» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кульминация праздника — гастрономическое шоу по приготовлению „Мировой яишни“ на гигантской сковороде из 1 500 яиц по казачьим традициям. А в завершении — дегустация», — написал официальный паблик «Visit Tyumen» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что для создания яичницы использовали самую большую скороду, попавшую в Книгу рекордов России.

Ялуторовск не в первый раз удивляет своими гигантскими блюдами. Ранее URA.RU писало, что процесс ежегодного выпекания гигантского блина на Масленицу попал в шоу «Вечерний Ургант». Однако от традиции в текущем году отказались.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».

В Ялуторовске во время праздничного гуляния «Красная горка» пожарили огромную яичницу. Всего на приготовление блюда потратили полторы тысячи яиц. Об этом сообщает группа «Ялуторовск знает» в социальной сети «ВКонтакте». «Кульминация праздника — гастрономическое шоу по приготовлению „Мировой яишни“ на гигантской сковороде из 1 500 яиц по казачьим традициям. А в завершении — дегустация», — написал официальный паблик «Visit Tyumen» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что для создания яичницы использовали самую большую скороду, попавшую в Книгу рекордов России. Ялуторовск не в первый раз удивляет своими гигантскими блюдами. Ранее URA.RU писало, что процесс ежегодного выпекания гигантского блина на Масленицу попал в шоу «Вечерний Ургант». Однако от традиции в текущем году отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...