В Ялуторовске во время праздничного гуляния «Красная горка» пожарили огромную яичницу. Всего на приготовление блюда потратили полторы тысячи яиц. Об этом сообщает группа «Ялуторовск знает» в социальной сети «ВКонтакте».
«Кульминация праздника — гастрономическое шоу по приготовлению „Мировой яишни“ на гигантской сковороде из 1 500 яиц по казачьим традициям. А в завершении — дегустация», — написал официальный паблик «Visit Tyumen» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что для создания яичницы использовали самую большую скороду, попавшую в Книгу рекордов России.
Ялуторовск не в первый раз удивляет своими гигантскими блюдами. Ранее URA.RU писало, что процесс ежегодного выпекания гигантского блина на Масленицу попал в шоу «Вечерний Ургант». Однако от традиции в текущем году отказались.
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В Ялуторовске во время праздничного гуляния «Красная горка» пожарили огромную яичницу. Всего на приготовление блюда потратили полторы тысячи яиц. Об этом сообщает группа «Ялуторовск знает» в социальной сети «ВКонтакте». «Кульминация праздника — гастрономическое шоу по приготовлению „Мировой яишни“ на гигантской сковороде из 1 500 яиц по казачьим традициям. А в завершении — дегустация», — написал официальный паблик «Visit Tyumen» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что для создания яичницы использовали самую большую скороду, попавшую в Книгу рекордов России. Ялуторовск не в первый раз удивляет своими гигантскими блюдами. Ранее URA.RU писало, что процесс ежегодного выпекания гигантского блина на Масленицу попал в шоу «Вечерний Ургант». Однако от традиции в текущем году отказались.