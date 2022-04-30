В США обвинили Байдена в создании диктатуры

30 апреля 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Джо Байден боится американцев, считает Тулси Габбард Фото: Patrick Semansky AP/TASS Решение президента США Джо Байдена создать комиссию по противодействию дезинформации — это проявление диктаторского режима. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказала американский политик, бывший член конгресса Тулси Габбард. «Байден решил создать такой орган, чтобы манипулировать людьми. Подобное можно наблюдать при диктатуре. И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они (Белый дом — прим. URA.RU) боятся нас. Они боятся людей», — заявила Габбард. Ранее американские СМИ сообщили, что в США создадут службу по борьбе с дезинформацией, пишет NEWS.RU . СМИ отметили, что главный упор новая служба будет делать на «российскую дезинформацию». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Решение президента США Джо Байдена создать комиссию по противодействию дезинформации — это проявление диктаторского режима. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказала американский политик, бывший член конгресса Тулси Габбард. «Байден решил создать такой орган, чтобы манипулировать людьми. Подобное можно наблюдать при диктатуре. И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они (Белый дом — прим. URA.RU) боятся нас. Они боятся людей», — заявила Габбард. Ранее американские СМИ сообщили, что в США создадут службу по борьбе с дезинформацией, пишет NEWS.RU. СМИ отметили, что главный упор новая служба будет делать на «российскую дезинформацию».