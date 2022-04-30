В США обвинили Байдена в создании диктатуры

Джо Байден боится американцев, считает Тулси ГаббардФото: Patrick Semansky AP/TASS
Решение президента США Джо Байдена создать комиссию по противодействию дезинформации — это проявление диктаторского режима. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказала американский политик, бывший член конгресса Тулси Габбард.
«Байден решил создать такой орган, чтобы манипулировать людьми. Подобное можно наблюдать при диктатуре. И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они (Белый дом — прим. URA.RU) боятся нас. Они боятся людей», — заявила Габбард.
Ранее американские СМИ сообщили, что в США создадут службу по борьбе с дезинформацией, пишет NEWS.RU. СМИ отметили, что главный упор новая служба будет делать на «российскую дезинформацию».
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Решение президента США Джо Байдена создать комиссию по противодействию дезинформации — это проявление диктаторского режима. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказала американский политик, бывший член конгресса Тулси Габбард. «Байден решил создать такой орган, чтобы манипулировать людьми. Подобное можно наблюдать при диктатуре. И причина, почему такое наблюдается при диктатуре, заключается в том, что они (Белый дом — прим. URA.RU) боятся нас. Они боятся людей», — заявила Габбард. Ранее американские СМИ сообщили, что в США создадут службу по борьбе с дезинформацией, пишет NEWS.RU. СМИ отметили, что главный упор новая служба будет делать на «российскую дезинформацию».