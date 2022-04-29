Выступление курганских исполнителей транслировали на Первом канале Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Заслуженный коллектив России «Цветень» из Кургана выступил на «Первом канале», они открывали программу «Поле Чудес». Вместе с артистами на сценку вышел ведущий шоу Леонид Якубович. В конце он поцеловал одну из участниц коллектива.

Выпуск от 29 апреля размещен на официальном сайте канала. Выступление ансамбля продлилось почти три минуты.

«Браво! Молодцы, как всегда лучше всех!» — комментируют выступление фанаты. Фрагмент открытия шоу также появился в группе ансамбля курганской филармонии в соцсети «Вконтакте».

Художественный руководитель «Цветеня» Станислав Белинский уточнил специально для URA.RU, что на съемки их пригласили редакторы. «Это наше второе участие в качестве коллектива, открывающего шоу. До этого мы там выступали в 2019 году». Ранее курганцы успели поучаствовать в телепроекте на «НТВ» и спеть в эфире ток-шоу «Привет, Андрей!», выходящем на «России-1».