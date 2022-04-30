Bloomberg: Европа полностью откажется от нефти из РФ к концу года

30 апреля 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Евросоюз намерен вводить постепенные ограничения на импорт российской нефти, сообщает Bloomberg Фото: Александр Мамаев © URA.RU Евросоюз введет полное эмбарго на поставки российской нефти к концу 2022 года. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Европейский Союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. По словам источников, решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе на встрече послов блока. Предлагаемые меры составят шестой пакет санкций ЕС», — пишет Bloomberg. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». В Минфине США заявили, что отказ Европы от российской нефти причинит вред всему миру, пишет RT. Как отмечает глава Минфина РФ Антон Силуанов, бюджет РФ не пострадает от уменьшения потребления топлива со стороны западных партнеров, так как будут развиваться другие направления, пишет агентство Nation news. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Евросоюз введет полное эмбарго на поставки российской нефти к концу 2022 года. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Европейский Союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. По словам источников, решение о новых санкциях может быть принято уже на следующей неделе на встрече послов блока. Предлагаемые меры составят шестой пакет санкций ЕС», — пишет Bloomberg. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». В Минфине США заявили, что отказ Европы от российской нефти причинит вред всему миру, пишет RT. Как отмечает глава Минфина РФ Антон Силуанов, бюджет РФ не пострадает от уменьшения потребления топлива со стороны западных партнеров, так как будут развиваться другие направления, пишет агентство Nation news.