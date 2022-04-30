Семья опознала погибшего на Украине датского наемника

30 апреля 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Наемник из Дании погиб в Николаеве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья погибшего на Украине датского наемника опознала его личность. Об этом сообщает телеканал TV 2 со ссылкой на Министерство иностранных дел Дании. «Министерство иностранных дел вело диалог с семьей датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации, семья подтвердила его личность», — сообщает TV 2. По данным телеканала, наемник погиб в Николаеве. Он попал под огонь российской артиллерии. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. По данным Следственного комитет РФ, на территории Украины действуют не менее 16 отрядов наемников из более чем 50 стран, пишет RT. Ранее двое американских наемников также получили тяжелые ранения в ходе боевых действий на Украине, передает Пятый канал. Также другой наемник из США рассказал, что украинцы не дают оружие и запрещают покидать страну, сообщает портал «Дни.ру». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Семья погибшего на Украине датского наемника опознала его личность. Об этом сообщает телеканал TV 2 со ссылкой на Министерство иностранных дел Дании. «Министерство иностранных дел вело диалог с семьей датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации, семья подтвердила его личность», — сообщает TV 2. По данным телеканала, наемник погиб в Николаеве. Он попал под огонь российской артиллерии. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения и наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ. По данным Следственного комитет РФ, на территории Украины действуют не менее 16 отрядов наемников из более чем 50 стран, пишет RT. Ранее двое американских наемников также получили тяжелые ранения в ходе боевых действий на Украине, передает Пятый канал. Также другой наемник из США рассказал, что украинцы не дают оружие и запрещают покидать страну, сообщает портал «Дни.ру».