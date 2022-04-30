На автомобиль жителя Екатеринбурга упали булыжники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Водитель проезжал под железнодорожным мостом на перекрестке Ленина — Восточная, как в этот момент на его автомобиль посыпались камни. Об этом рассказал автолюбитель Василий сообществу «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Лобовое расколочено, капот в нескольких местах помят. Всякое видел — падение веток, оползни в горах, сосульки под мостами. Но чтобы с моста валились камни — впервые», — сообщил Василий.

Владелец автомобиля попытался связаться с государственными органами, что ему делать в этой ситуации. Василий обратился с заявлением в МВД, после чего страховая компания согласилась оплатить ремонт автомобиля пострадавшему. «Ладно у меня нет пострадавших, а если бы на моем месте был мотоциклист или велосипедист? Это неминуемая травма», — резюмирует герой происшествия.

Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Нижнего Тагила, попавшего в яму, вырытую дорожниками. Также мы сообщали о автохаме, который избил женщину из-за конфликта в пробке.

Камни упали на лобовое стекло автомобиля ФОТО: Типичный Екатеринбург

Страховая компания пообещала возместить ремонт автомобиля ФОТО: Типичный Екатеринбург

Булыжники упали с железнодорожного моста ФОТО: Типичный Екатеринбург