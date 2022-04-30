30 апреля 2022

На машину екатеринбуржца упали камни с моста. «Капот помят, лобовое расколочено»

© Служба новостей «URA.RU»
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На автомобиль жителя Екатеринбурга упали булыжники Фото:

Водитель проезжал под железнодорожным мостом на перекрестке Ленина — Восточная, как в этот момент на его автомобиль посыпались камни. Об этом рассказал автолюбитель Василий сообществу «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Лобовое расколочено, капот в нескольких местах помят. Всякое видел — падение веток, оползни в горах, сосульки под мостами. Но чтобы с моста валились камни — впервые», — сообщил Василий.

Владелец автомобиля попытался связаться с государственными органами, что ему делать в этой ситуации. Василий обратился с заявлением в МВД, после чего страховая компания согласилась оплатить ремонт автомобиля пострадавшему. «Ладно у меня нет пострадавших, а если бы на моем месте был мотоциклист или велосипедист? Это неминуемая травма», — резюмирует герой происшествия.

Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Нижнего Тагила, попавшего в яму, вырытую дорожниками. Также мы сообщали о автохаме, который избил женщину из-за конфликта в пробке.

Камни упали на лобовое стекло автомобиля
Страховая компания пообещала возместить ремонт автомобиля
Булыжники упали с железнодорожного моста

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Водитель проезжал под железнодорожным мостом на перекрестке Ленина — Восточная, как в этот момент на его автомобиль посыпались камни. Об этом рассказал автолюбитель Василий сообществу «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». «Лобовое расколочено, капот в нескольких местах помят. Всякое видел — падение веток, оползни в горах, сосульки под мостами. Но чтобы с моста валились камни — впервые», — сообщил Василий. Владелец автомобиля попытался связаться с государственными органами, что ему делать в этой ситуации. Василий обратился с заявлением в МВД, после чего страховая компания согласилась оплатить ремонт автомобиля пострадавшему. «Ладно у меня нет пострадавших, а если бы на моем месте был мотоциклист или велосипедист? Это неминуемая травма», — резюмирует герой происшествия. Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Нижнего Тагила, попавшего в яму, вырытую дорожниками. Также мы сообщали о автохаме, который избил женщину из-за конфликта в пробке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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