30 апреля 2022
29 апреля 2022

Жителей Миасса возмутили подростки, прыгающие через Вечный огонь

© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж по мусорным войнам из Миасса, вечный огонь
Горожане оценили поведение мальчиков негативно Фото:

Жители Миасса возмутились поведением двух подростков, которые прыгали через Вечный огонь. Фотография двух мальчиков, которые делают прыжок навстречу друг другу, появилась в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Когда сделано фото, автор снимка не уточняет.

«Сначала прыгать, потом писать или подкуривать. Это нормально??? Это память, они воевали за Родину, нужно чтить и гордиться», — пишет пользователь Екатерина Заводаева.

Большинство пользователей, оставивших комментарии под фотографией подростков, оценили их поведение негативно. Некоторые заступились за мальчиков, посчитав поступок детской шалостью.

Аналогичная ситуация произошла в январе в Троицке. Там дети, прыгающие через Вечный огонь, попали под камеры видеонаблюдения. Власти расценили их поведение как осквернение памяти погибших. В полицию по факту случившегося никто не обращался. Родителям рекомендовали провести со своими детьми профилактические беседы.

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Жители Миасса возмутились поведением двух подростков, которые прыгали через Вечный огонь. Фотография двух мальчиков, которые делают прыжок навстречу друг другу, появилась в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Когда сделано фото, автор снимка не уточняет. «Сначала прыгать, потом писать или подкуривать. Это нормально??? Это память, они воевали за Родину, нужно чтить и гордиться», — пишет пользователь Екатерина Заводаева. Большинство пользователей, оставивших комментарии под фотографией подростков, оценили их поведение негативно. Некоторые заступились за мальчиков, посчитав поступок детской шалостью. Аналогичная ситуация произошла в январе в Троицке. Там дети, прыгающие через Вечный огонь, попали под камеры видеонаблюдения. Власти расценили их поведение как осквернение памяти погибших. В полицию по факту случившегося никто не обращался. Родителям рекомендовали провести со своими детьми профилактические беседы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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