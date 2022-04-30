Жителей Миасса возмутили подростки, прыгающие через Вечный огонь

Горожане оценили поведение мальчиков негативно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Миасса возмутились поведением двух подростков, которые прыгали через Вечный огонь. Фотография двух мальчиков, которые делают прыжок навстречу друг другу, появилась в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Когда сделано фото, автор снимка не уточняет.

«Сначала прыгать, потом писать или подкуривать. Это нормально??? Это память, они воевали за Родину, нужно чтить и гордиться», — пишет пользователь Екатерина Заводаева.

Большинство пользователей, оставивших комментарии под фотографией подростков, оценили их поведение негативно. Некоторые заступились за мальчиков, посчитав поступок детской шалостью.

Аналогичная ситуация произошла в январе в Троицке. Там дети, прыгающие через Вечный огонь, попали под камеры видеонаблюдения. Власти расценили их поведение как осквернение памяти погибших. В полицию по факту случившегося никто не обращался. Родителям рекомендовали провести со своими детьми профилактические беседы.