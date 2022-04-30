Жителей Миасса возмутили подростки, прыгающие через Вечный огонь

Жители Миасса возмутились поведением двух подростков, которые прыгали через Вечный огонь. Фотография двух мальчиков, которые делают прыжок навстречу друг другу, появилась в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Когда сделано фото, автор снимка не уточняет.
«Сначала прыгать, потом писать или подкуривать. Это нормально??? Это память, они воевали за Родину, нужно чтить и гордиться», — пишет пользователь Екатерина Заводаева.
Большинство пользователей, оставивших комментарии под фотографией подростков, оценили их поведение негативно. Некоторые заступились за мальчиков, посчитав поступок детской шалостью.
Аналогичная ситуация произошла в январе в Троицке. Там дети, прыгающие через Вечный огонь, попали под камеры видеонаблюдения. Власти расценили их поведение как осквернение памяти погибших. В полицию по факту случившегося никто не обращался. Родителям рекомендовали провести со своими детьми профилактические беседы.
Жители Миасса возмутились поведением двух подростков, которые прыгали через Вечный огонь. Фотография двух мальчиков, которые делают прыжок навстречу друг другу, появилась в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Когда сделано фото, автор снимка не уточняет. «Сначала прыгать, потом писать или подкуривать. Это нормально??? Это память, они воевали за Родину, нужно чтить и гордиться», — пишет пользователь Екатерина Заводаева. Большинство пользователей, оставивших комментарии под фотографией подростков, оценили их поведение негативно. Некоторые заступились за мальчиков, посчитав поступок детской шалостью. Аналогичная ситуация произошла в январе в Троицке. Там дети, прыгающие через Вечный огонь, попали под камеры видеонаблюдения. Власти расценили их поведение как осквернение памяти погибших. В полицию по факту случившегося никто не обращался. Родителям рекомендовали провести со своими детьми профилактические беседы.