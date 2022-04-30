В России введут новое пособие на детей от восьми до 17 лет
С 1 мая в России введут новое пособие на детей от 8 до 17 лет, снизят ставки по льготной ипотеке и расширят возможности «отцовского капитала». URA.RU собрало самые важные изменения, которые произойдут в новом месяце.
- В России появятся новые выплаты на детей от восьми до 17 лет. Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей. При этом доход члена семьи, который был уволен и признан безработным после 1 марта 2022 года, не будет учитываться при начислении соответствующей выплаты.
- С 1 мая программа льготного ипотечного кредитования должна заработать по ставке 9 процентов для всех категорий граждан, которые хотят улучшить жилищные условия и купить квартиру на этапе строительства. Соответствующее изменение в конце апреля анонсировал замглавы Минстроя России Никита Стасишин.
- Сбербанк также анонсировал снижение ставок по жилищному кредитованию. С 1 мая стоимость ипотеки на покупку квартиры как в новостройке, так и во «вторичке» будет начинаться от от 13,9%.
- Отцы могут получать материнский капитал на второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, в случае смерти матери. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
- Банк России с 1 мая поднимет максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Это касается как переводов, так и платежей через СБП.
- Вступит в силу закон против телефонных мошенников. Теперь операторы связи обязаны передавать в сеть других операторов в неизменном виде полученные абонентские номера.
- Соцвыплаты россиян станут защищены от списания долгов. С 1 мая вступает в силу часть поправок в закон о потребительских кредитах. Банк может списать деньги со счета заемщика, который задолжал этому банку по кредиту только при наличии соответствующего распоряжения от клиента.
- Россияне смогут отправлять своих детей на отдых в рамках ежегодной программы детского туристического кешбэка. При покупке в детский лагерь с помощью карты «Мир» на счет вернется до 50% потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, какие изменения ждут россиян в апреле. В прошлом месяце в стране проиндексировали социальные пенсии, ввели новые пособия на детей от восьми до 16 лет и увеличили ставки по льготной ипотеке до 12%. В стране начинался весенний призыв в армию, а подростки получили возможность регистрации на сайте «Госуслуги».
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