Британского наемника поразили условия в российском плену. «Не ожидал — мне залечили раны, накормили»

01 мая 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Наемник из Британии удивился достойным условиям в плену у ВС РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британский наемник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдавшийся в плен ВС РФ, рассказал, что хорошее отношение в плену стало для него неожиданностью. О своих наблюдениях военный рассказал корреспонденту «Известий». «Я не ожидал такого. Мне залечили раны, меня напоили и накормили. Конечно, плен — это плен. Не стоит ожидать пятизвездочного обслуживания, но до настоящего момента я встретил нормальное отношение и помощь в том, чтобы отправить меня домой», — поделился Пиннер. Солдат добавил, что что воевал на украинской территории без предварительного подписания контракта, поэтому изначально был готов нести ответственность за свою жизнь. Ранее сдавшиеся в Мариуполе морпехи ВСУ благодарили ВС РФ и военных медиков за бережное отношение в плену. Украинские военнослужащие рассказывали, что обеспечены необходимым питанием и медикаментами, а также находятся в достойных условиях. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По данным Следственного комитет РФ, на территории Украины находится не менее 16 отрядов наемников из более чем 50 стран, пишет RT. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». Некоторые из них готовы дезертировать уже в первый день сражений. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Британский наемник Шон Пиннер, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдавшийся в плен ВС РФ, рассказал, что хорошее отношение в плену стало для него неожиданностью. О своих наблюдениях военный рассказал корреспонденту «Известий». «Я не ожидал такого. Мне залечили раны, меня напоили и накормили. Конечно, плен — это плен. Не стоит ожидать пятизвездочного обслуживания, но до настоящего момента я встретил нормальное отношение и помощь в том, чтобы отправить меня домой», — поделился Пиннер. Солдат добавил, что что воевал на украинской территории без предварительного подписания контракта, поэтому изначально был готов нести ответственность за свою жизнь. Ранее сдавшиеся в Мариуполе морпехи ВСУ благодарили ВС РФ и военных медиков за бережное отношение в плену. Украинские военнослужащие рассказывали, что обеспечены необходимым питанием и медикаментами, а также находятся в достойных условиях. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По данным Следственного комитет РФ, на территории Украины находится не менее 16 отрядов наемников из более чем 50 стран, пишет RT. В своих рассказах они чаще всего говорят, что Киев использует их исключительно в качестве «пушечного мяса». Некоторые из них готовы дезертировать уже в первый день сражений.