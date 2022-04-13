Сдавшиеся в Мариуполе морпехи ВСУ поблагодарили российскую армию. «Грех жаловаться»

14 апреля 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Медики РФ оказывают сдавшимся бойцам ВСУ всю необходимую помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ и военные медики проявляют бережное отношение к сдавшимся в плен под Мариуполем морпехам ВСУ. Украинские военнослужащие обеспечены необходимым питанием и медикаментами, а также находятся в достойных условиях. Об этом журналистам рассказывают сами пленные. «Условия содержания хорошие — ничего плохого сказать не могу. Предоставляют лекарства, все необходимое. Медики свою работу делают. И условия сами неплохие. Жаловаться — грех», — рассказал сдавшийся морпех. По словам его сослуживца, российские медики «ставят уколы, капельницы, таблетки дают». «Кормят, следят за нашим здоровьем. Нареканий нет никаких — ни к медикам, ни к отношению», — заключил третий солдат. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. По данным Минобороны, это 1026 человек, среди которых 47 женщин. Это произошло в районе металлургического комбината «имени Ильича» в результате успешного наступления российских военных и милиции ДНР. В результате ВС РФ полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации). РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл это вынужденной мерой для проведения демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, заявлял президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы РФ и военные медики проявляют бережное отношение к сдавшимся в плен под Мариуполем морпехам ВСУ. Украинские военнослужащие обеспечены необходимым питанием и медикаментами, а также находятся в достойных условиях. Об этом журналистам рассказывают сами пленные. «Условия содержания хорошие — ничего плохого сказать не могу. Предоставляют лекарства, все необходимое. Медики свою работу делают. И условия сами неплохие. Жаловаться — грех», — рассказал сдавшийся морпех. По словам его сослуживца, российские медики «ставят уколы, капельницы, таблетки дают». «Кормят, следят за нашим здоровьем. Нареканий нет никаких — ни к медикам, ни к отношению», — заключил третий солдат. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в Мариуполе в плен. По данным Минобороны, это 1026 человек, среди которых 47 женщин. Это произошло в районе металлургического комбината «имени Ильича» в результате успешного наступления российских военных и милиции ДНР. В результате ВС РФ полностью освободили морской порт Мариуполя от боевиков «Азова» (организация признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации). РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл это вынужденной мерой для проведения демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, заявлял президент.