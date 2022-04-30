В Свердловской области опрокинулся катамаран с туристами. Фото

01 мая 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Туристы сплавлялись по реке Серга (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU При сплаве по реке Серга в Свердловской области группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей. Об этом сообщает официальный telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «Из Нижнесергинского муниципального района поступило тревожное сообщение. При сплаве по реке Серга опрокинулся катамаран с туристами из Екатеринбурга, находившиеся на нем люди оказались в воде. Выяснилось, что все восемь туристов, находившиеся в катамаране, самостоятельно выбрались на остров, и им необходима помощь в переправе на берег для последующего убытия домой», — рассказывают в ведомстве. Спасатели спустили на воду лодку и перевезли туристов на берег, откуда их забрал автобус организаторов туристического маршрута. Никто из туристов не пострадал. В МЧС отмечают, что оперативно найти сплавщиков удалось благодаря тому, что группа была зарегистрирована и имела необходимые средства связи. Ранее URA.RU сообщало о рыбаке из Верхотурья, который застрял на отколовшейся льдине. На катамаране находилось восемь туристов Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Оперативно найти их удалось благодаря тому, что у туристов были средства связи Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

При сплаве по реке Серга в Свердловской области группа из восьми туристов перевернулась на катамаране. Им удалось добраться до ближайшего острова, где они остались ждать спасателей. Об этом сообщает официальный telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области. «Из Нижнесергинского муниципального района поступило тревожное сообщение. При сплаве по реке Серга опрокинулся катамаран с туристами из Екатеринбурга, находившиеся на нем люди оказались в воде. Выяснилось, что все восемь туристов, находившиеся в катамаране, самостоятельно выбрались на остров, и им необходима помощь в переправе на берег для последующего убытия домой», — рассказывают в ведомстве. Спасатели спустили на воду лодку и перевезли туристов на берег, откуда их забрал автобус организаторов туристического маршрута. Никто из туристов не пострадал. В МЧС отмечают, что оперативно найти сплавщиков удалось благодаря тому, что группа была зарегистрирована и имела необходимые средства связи. Ранее URA.RU сообщало о рыбаке из Верхотурья, который застрял на отколовшейся льдине.