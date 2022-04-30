Губернатор ЯНАО пообещал субсидии и налоговые льготы для бизнеса

Дмитрий Артюхов пообещал поддерживать бизнес Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов высказался в поддержку бизнеса региона. Глава Ямала пообещал налоговые льготы и субсидии, сообщается на странице Дмитрия Артюхова.

«Для предприятий у нас широкий комплекс мер поддержки — налоговые льготы, субсидии, компенсации затрат и многое другое. Важно, чтобы благодаря этой поддержке в округе появлялись новые рабочие места и выпускалось еще больше качественной продукции», — отметил глава ЯНАО.

Так, завод «Ямальские олени» в Яр-Сале готовит в цеху полуфабрикатов продукцию для собственных магазинов и других торговых точек региона. Предприятие «Пур-рыба» в Тарко-Сале при поддержке региона запускает программу модернизации производства: обновили автопарк, холодильный парк.

Ранее URA.RU рассказывало о субсидии в 130 миллионов рублей для увеличения мощностей производства. Ее получат сельхозпредприятия в Тарко-Сале и Ноябрьске.