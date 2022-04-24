Власти ЯНАО выделили десятки миллионов для сельхозпредприятий

Власти помогут предприятиям увеличить мощности производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сельхоз предприятия в Тарко-Сале и Ноябрьске получат субсидию более чем в 130 миллионов рублей для увеличения мощностей производства в условиях санкций. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Для поддержки ямальских производителей в новых экономических условиях и обеспечения продовольственной безопасности региона два крупных сельскохозяйственных предприятия в Тарко-Сале и Ноябрьске получат средства для расширения производственных мощностей. На эти цели из окружного бюджета выделят более 130 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы властей.

Так Ноябрьское предприятие благодаря правительственной субсидии сможет увеличить производство молочной продукции для детей. А завод «Пур-рыба» построит новый цех переработки. Также эта мера поддержки поспособствует увеличению количества рабочих мест.

Ранее сообщалось, что власти делали денежные вливания и в строительную сферу для того, чтобы не сокращать темпы строительства в условиях санкций. Также правительство региона выделило субсидию для завода по переработке оленины.

Экономическая ситуация в стране изменилась после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Страны Запада обострили санкционное давление на РФ, которое не прекращается с 2000-х годов. Целью такой политики является отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях, такое заявление делал президент РФ Владимир Путин.

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