Шумков: за день поймали 200 курганцев, чуть не устроивших пожары

Вадим Шумков рассказал о курганских нарушителях противопожарного режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал о числе протоколов, которые были составлены на жителей региона за нарушение противопожарного режима. Пост размещен в telegram-канале губернатора «СилаVправде.V.Шумков».

«Коллеги сообщили, что только за один день только по Кургану составлено 206 материалов о нарушении требований противопожарной безопасности», — приводит данные глава области. Шумков при этом напомнил, что два дня назад десятки семей потеряли жилье и имущество из-за пожаров.

Губернатор подчеркнул, что жителям необходимо «включать голову и ничего не поджигать». Также он просил сообщать об известных случаях поджогов в полицию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане жители заметили поджигателей леса. Также полиция ограничила движение на трассе Курган — Екатеринбург из-за пожаров и задымлений.