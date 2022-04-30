30 апреля 2022
29 апреля 2022

Шумков: за день поймали 200 курганцев, чуть не устроивших пожары

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары. Курган
Вадим Шумков рассказал о курганских нарушителях противопожарного режима Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал о числе протоколов, которые были составлены на жителей региона за нарушение противопожарного режима. Пост размещен в telegram-канале губернатора «СилаVправде.V.Шумков».

«Коллеги сообщили, что только за один день только по Кургану составлено 206 материалов о нарушении требований противопожарной безопасности», — приводит данные глава области. Шумков при этом напомнил, что два дня назад десятки семей потеряли жилье и имущество из-за пожаров.

Губернатор подчеркнул, что жителям необходимо «включать голову и ничего не поджигать». Также он просил сообщать об известных случаях поджогов в полицию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане жители заметили поджигателей леса. Также полиция ограничила движение на трассе Курган — Екатеринбург из-за пожаров и задымлений.

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Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал о числе протоколов, которые были составлены на жителей региона за нарушение противопожарного режима. Пост размещен в telegram-канале губернатора «СилаVправде.V.Шумков». «Коллеги сообщили, что только за один день только по Кургану составлено 206 материалов о нарушении требований противопожарной безопасности», — приводит данные глава области. Шумков при этом напомнил, что два дня назад десятки семей потеряли жилье и имущество из-за пожаров. Губернатор подчеркнул, что жителям необходимо «включать голову и ничего не поджигать». Также он просил сообщать об известных случаях поджогов в полицию. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане жители заметили поджигателей леса. Также полиция ограничила движение на трассе Курган — Екатеринбург из-за пожаров и задымлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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