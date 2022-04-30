Жители Кургана заметили поджигателей леса на окраине города

Курганцы рассказали, что возле города поджигают леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы рассказали, что в лесах на окраинах города были замечены люди, которые намеренно поджигают сухостой в лесу. О тушении таких поджогов 28 апреля возле коттеджных поселков URA.RU сообщили жители города. По мнению собеседников, поджоги леса возле «Девятой площадки» и СНТ «Ежик» 28 были целенаправленными.

«На повороте возле 9-й площадки случайная женщина заметила, как неизвестный поджигал лес во время ветра. Местные жители, проезжавшие мимо, остановились и начали тушить. Небольшой участок выгорел, но потушить успели. Получается, отдельные личности все-таки поджигают», — в подробностях описали события на южных окраинах Кургана горожане. По мнению встревоженных курганцев, загореться могло несколько дачных поселков вокруг старого поста ГАИ на шоссе Тюнина. Граждане обеспокоены, что подобное может повториться.

Задержать поджигателя не смогли. В полицию сообщить оперативно о поджигателе также не удалось. Заметившая инцидент девушка пыталась дозвониться до службы МЧС, а мужчины были заняты тушением.

Многие жители региона при обсуждении пожаров в соцсетях уверены, что возгорания происходят неслучайно. Часть курганцев уверена, что в этом могут быть замешаны коммерсанты из лесозаготовительной сферы, которым выгодно приобретать горелый лес по сниженной цене.

Напомним, что ранее в правительстве области обещали выплаты в десять тысяч рублей за сообщения о виновниках пожаров. В пресс-службе региональной полиции URA.RU сообщили, что отдельной статистики по сообщениям курганцев о поджигателях нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сгорели десятки домов. В регионе введен режим ЧС из-за сложной обстановки с пожарами.

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