30 апреля 2022
29 апреля 2022

Трассу Курган — Екатеринбург перекрыли из-за пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары. Курган
На дороге Курган — Екатеринбург ввели ограничение движения Фото:

Курганские водители сообщают, что на автодороге Курган — Екатеринбург 1 мая перекрыли движение транспорта. Служебный полицейский автомобиль перегородил полосы в районе поселка Чашинский. Об этом пишет паблик в соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган».

«Трасса Курган — Екатеринбург в районе Чашинского перекрыта из-за лесного пожара», — сообщают водители. Движение по трассе сильно затруднено из-за дыма и огня.

В Госавтоинспекции региона отметили, что «в связи с ограничением видимости на границе Кетовского и Каргапольского районов (от 317 км до 327 км) организовано реверсивное движение транспорта». Инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД формируют и сопровождают колонны.

Ранее URA.RU сообщало, что дорога Курган — Екатеринбург была закрыта для движения транспорта из-за пожаров. Трассу открыли спустя некоторое время. Также в области в пострадавших от огня поселках дежурит полиция.

Патруль ГИБДД на трассе Курган — Екатеринбург
Трасса Курган — Екатеринбург временно перекрыта для проезда из-за пожара

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Курганские водители сообщают, что на автодороге Курган — Екатеринбург 1 мая перекрыли движение транспорта. Служебный полицейский автомобиль перегородил полосы в районе поселка Чашинский. Об этом пишет паблик в соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган». «Трасса Курган — Екатеринбург в районе Чашинского перекрыта из-за лесного пожара», — сообщают водители. Движение по трассе сильно затруднено из-за дыма и огня. В Госавтоинспекции региона отметили, что «в связи с ограничением видимости на границе Кетовского и Каргапольского районов (от 317 км до 327 км) организовано реверсивное движение транспорта». Инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД формируют и сопровождают колонны. Ранее URA.RU сообщало, что дорога Курган — Екатеринбург была закрыта для движения транспорта из-за пожаров. Трассу открыли спустя некоторое время. Также в области в пострадавших от огня поселках дежурит полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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