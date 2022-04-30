На дороге Курган — Екатеринбург ввели ограничение движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские водители сообщают, что на автодороге Курган — Екатеринбург 1 мая перекрыли движение транспорта. Служебный полицейский автомобиль перегородил полосы в районе поселка Чашинский. Об этом пишет паблик в соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган».

«Трасса Курган — Екатеринбург в районе Чашинского перекрыта из-за лесного пожара», — сообщают водители. Движение по трассе сильно затруднено из-за дыма и огня.

В Госавтоинспекции региона отметили, что «в связи с ограничением видимости на границе Кетовского и Каргапольского районов (от 317 км до 327 км) организовано реверсивное движение транспорта». Инспекторы ДПС спецвзвода ГИБДД формируют и сопровождают колонны.

Ранее URA.RU сообщало, что дорога Курган — Екатеринбург была закрыта для движения транспорта из-за пожаров. Трассу открыли спустя некоторое время. Также в области в пострадавших от огня поселках дежурит полиция.

Патруль ГИБДД на трассе Курган — Екатеринбург фото УГИБДД УМВД РФ по Курганской области

Трасса Курган — Екатеринбург временно перекрыта для проезда из-за пожара фото соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган»