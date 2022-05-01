Экс-канцлера Германии хотят выгнать из партии за поддержку России

01 мая 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Герхард Шредер вредит своей партии, считает Бербель Бас Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Председатель Бундестага Бербель Бас предложила выгнать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из рядов Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Экс-канцлера обвиняют в пророссийской позиции. «Совершенно ясно, что Герхард Шредер не помогает СДПГ, а напротив, вредит. И я думаю, что Шредер должен признать, что полностью неверно оценивал [президента России Владимира] Путина. Он уничтожает тем самым картину своего канцлерства, которое принесло для Германии много положительного. Логично, если СДПГ скажет: или он сам решит покинуть партию, или же есть процедура исключения. Заявки на запуск процедуры исключения поступили», — сказала Бас в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Генрих Шредер был седьмым федеральным канцлером Германии и занимал этот пост с 1998 по 2005 год. С 2017 года Шредер является председателем совета директоров компании «Роснефть». В 2018 году он стал членом Российской академии наук. Притеснения за поддержку России в Европе стали массовыми после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас на Западе культивируется ненависть ко всему русскому, пишет агентство Nation News. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Председатель Бундестага Бербель Бас предложила выгнать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из рядов Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Экс-канцлера обвиняют в пророссийской позиции. «Совершенно ясно, что Герхард Шредер не помогает СДПГ, а напротив, вредит. И я думаю, что Шредер должен признать, что полностью неверно оценивал [президента России Владимира] Путина. Он уничтожает тем самым картину своего канцлерства, которое принесло для Германии много положительного. Логично, если СДПГ скажет: или он сам решит покинуть партию, или же есть процедура исключения. Заявки на запуск процедуры исключения поступили», — сказала Бас в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Генрих Шредер был седьмым федеральным канцлером Германии и занимал этот пост с 1998 по 2005 год. С 2017 года Шредер является председателем совета директоров компании «Роснефть». В 2018 году он стал членом Российской академии наук. Притеснения за поддержку России в Европе стали массовыми после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас на Западе культивируется ненависть ко всему русскому, пишет агентство Nation News.