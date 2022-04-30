В Кургане участие в тушении пожаров принимает самолет-амфибия Бе-200 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области работает спецборт МЧС, который тушит большие лесные пожары в двух районах. О работе самолета-амфибии рассказали в ГУ МЧС региона.

«Сегодня ночью в аэропорт Кургана приземлился самолет-амфибия Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. 1 мая воздушное судно задействовано на территории Каргапольского и Кетовского муниципальных округов в целях тушения очагов лесных пожаров», — сообщил замначальника ГУ МЧС области Дмитрий Пелих. Как отметили в чрезвычайном ведомстве, угрозы населенным пунктам в настоящее время нет.

Самолет-амфибия Бе-200 ЧС уже сделал 9 сбросов на очаги лесных пожаров в объятых огнем районах области. Общий объем водосброса составил 63 тонны.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет МЧС тушит пожар возле деревни Деулина Каргапольского района. Также из-за пожаров и дыма затруднено движение по трассе Курган — Екатеринбург.