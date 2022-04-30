30 апреля 2022
29 апреля 2022

Самолет МЧС вылетел на тушение пожара возле курганской деревни

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожары. Курган
Спецборт МЧС будет тушить лесной пожар Фото:

Спецборт МЧС вылетел в Каргапольский район Курганской области, где лесной пожар подбирается к деревне Деулина. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства области. Там опровергли слухи о вывозе жителей.

«Самолет-амфибия Бе-200 ЧС из Красноярского края сегодня будет тушить лесные пожары в Каргапольском и Кетовском районах. В настоящее время обстановка с пожарами на территории региона остается сложной, но контролируемой. Угроза населенным пунктам отсутствует», — рассказали в пресс-службе управления. Несмотря на публикации в соцсетях сообщений об эвакуации жителей деревни, специалисты ГУ МЧС области данную информацию не подтвердили.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Каргаполье» был опубликован пост, в котором сообщалось о ситуации: «Деревня Деулина, Каргапольский район. Часть населения вывезли, часть осталась». В настоящее время тушение лесных пожаров проходит в массивах вдоль трассы Курган—Екатеринбург.

Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Курган—Екатеринбург были введены ограничения для движения транспорта из-за пожаров. Губернатор области Вадим Шумков сообщил о 206 нарушителях противопожарного режима. В настоящее время в Курганской области действует режим ЧС.

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Спецборт МЧС вылетел в Каргапольский район Курганской области, где лесной пожар подбирается к деревне Деулина. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства области. Там опровергли слухи о вывозе жителей. «Самолет-амфибия Бе-200 ЧС из Красноярского края сегодня будет тушить лесные пожары в Каргапольском и Кетовском районах. В настоящее время обстановка с пожарами на территории региона остается сложной, но контролируемой. Угроза населенным пунктам отсутствует», — рассказали в пресс-службе управления. Несмотря на публикации в соцсетях сообщений об эвакуации жителей деревни, специалисты ГУ МЧС области данную информацию не подтвердили. Ранее в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Каргаполье» был опубликован пост, в котором сообщалось о ситуации: «Деревня Деулина, Каргапольский район. Часть населения вывезли, часть осталась». В настоящее время тушение лесных пожаров проходит в массивах вдоль трассы Курган—Екатеринбург. Ранее URA.RU сообщало, что на дороге Курган—Екатеринбург были введены ограничения для движения транспорта из-за пожаров. Губернатор области Вадим Шумков сообщил о 206 нарушителях противопожарного режима. В настоящее время в Курганской области действует режим ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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