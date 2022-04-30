Наталье Семиной удалось пресечь попытку поджога леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской гордумы Наталья Семина рассказала, что ее привел в ярость замеченный ею поджигатель веток в лесу. Об инциденте, который случился 29 апреля, народная избранница сообщила на странице своего аккаунта в соцсети «ВКонтакте».

«Я в ярости. Возвращаясь домой, увидела у дороги человека, поджигающего сухие сосновые ветки, сваленные в кучу. Он успел убежать, а мы с водителями остановившихся машин смогли затушить этот поджог», — открыла подробности Семина. Депутат вызвала полицию.

Участковый составил протокол происшествия. Семина уверена, что это был целенаправленный поджог, потому что при появлении людей злоумышленник убежал. «Давайте выводить поджигателей на свет, чтобы им неповадно было. Это страшное преступление! Горе людей, у которых сгорело жилье, трудно представить», — негодует курганский депутат.

Ранее на окраине Кургана был замечен поджигатель. Губернатор области Вадим Шумков привел статистику нарушителей противопожарного режима среди курганцев. Только за один день только по Кургану составлено 206 материалов о нарушении требований противопожарной безопасности.

Протокол о поджоге леса фото: аккаунт Натальи Семиной «ВКонтакте»