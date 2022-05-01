Лавров: Запад обокрал Россию на сотни миллиардов долларов. «Захотели наказать РФ»

02 мая 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

РФ требует оплачивать топливо в рублях, чтобы Запад больше не смог их украсть, объяснил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Западные страны украли у России более 300 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». «У нас украли деньги (более 300 миллиардов долларов). Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, почему РФ прекращает поставки газа, передает РИА «Новости». По словам министра, это было возможно из-за того, что ПАО «Газпром» был вынужден хранить свои средства в западных банках. «Захотели „наказать“ Россию — своровали», — отметил он. Дипломат добавил, что сейчас России предлагают торговать так, как раньше, чтобы впоследствии вновь «прикарманить» деньги. Лавров объяснил, что для предотвращения таких случаев Россия предложили новую схему оплаты энергоносителей, когда оплата проходит только после того, как «Газпромбанк» конвертирует валюту в рубли, которые уже будет невозможно украсть. «Важно, что для покупателей ничего не меняется. Они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте. Конвертация осуществляется после этого», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства РФ. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Западные страны украли у России более 300 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет». «У нас украли деньги (более 300 миллиардов долларов). Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти», — сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, почему РФ прекращает поставки газа, передает РИА «Новости». По словам министра, это было возможно из-за того, что ПАО «Газпром» был вынужден хранить свои средства в западных банках. «Захотели „наказать“ Россию — своровали», — отметил он. Дипломат добавил, что сейчас России предлагают торговать так, как раньше, чтобы впоследствии вновь «прикарманить» деньги. Лавров объяснил, что для предотвращения таких случаев Россия предложили новую схему оплаты энергоносителей, когда оплата проходит только после того, как «Газпромбанк» конвертирует валюту в рубли, которые уже будет невозможно украсть. «Важно, что для покупателей ничего не меняется. Они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте. Конвертация осуществляется после этого», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства РФ. Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля.