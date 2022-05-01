01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В ХМАО произошла авария со смертельным исходом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в Алма-Ате после погромов. Алма-Ата, Казахстан, авария, казахстан, разбитый автомобиль, Алма-Ата, Алматы, алмаата
В Мегионе произошла авария со смертельным исходом Фото:

Авария со смертельным исходом произошла в Мегионе (ХМАО). Сообщение об аварии опубликовало сообщество «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».

«Прислали в сообщения сообщества, что возле магазина „Тайга“ авария и 1 или 2 трупа», — опубликовала администрация группы в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы пишут в комментариях, что автомобиль Nissan Teana врезался в плиту возле магазина. Два пассажира погибли на месте.

В ОМВД России по г. Мегиону корреспонденту URA.RU отказались дать комментарий по телефону. Подробности аварии выясняются.

Ранее URA.RU рассказало о массовой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись 22 автомобиля.

Авария в Мегионе (ХМАО)
Фото:

Авария со смертельным исходом произошла в Мегионе (ХМАО). Сообщение об аварии опубликовало сообщество «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». «Прислали в сообщения сообщества, что возле магазина „Тайга“ авария и 1 или 2 трупа», — опубликовала администрация группы в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы пишут в комментариях, что автомобиль Nissan Teana врезался в плиту возле магазина. Два пассажира погибли на месте. В ОМВД России по г. Мегиону корреспонденту URA.RU отказались дать комментарий по телефону. Подробности аварии выясняются. Ранее URA.RU рассказало о массовой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись 22 автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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