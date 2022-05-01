В Мегионе произошла авария со смертельным исходом
Авария со смертельным исходом произошла в Мегионе (ХМАО). Сообщение об аварии опубликовало сообщество «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте».
«Прислали в сообщения сообщества, что возле магазина „Тайга“ авария и 1 или 2 трупа», — опубликовала администрация группы в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы пишут в комментариях, что автомобиль Nissan Teana врезался в плиту возле магазина. Два пассажира погибли на месте.
В ОМВД России по г. Мегиону корреспонденту URA.RU отказались дать комментарий по телефону. Подробности аварии выясняются.
Ранее URA.RU рассказало о массовой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись 22 автомобиля.
Авария в Мегионе (ХМАО)