В ХМАО произошла авария со смертельным исходом. Фото

02 мая 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

В Мегионе произошла авария со смертельным исходом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авария со смертельным исходом произошла в Мегионе (ХМАО). Сообщение об аварии опубликовало сообщество «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». «Прислали в сообщения сообщества, что возле магазина „Тайга“ авария и 1 или 2 трупа», — опубликовала администрация группы в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы пишут в комментариях, что автомобиль Nissan Teana врезался в плиту возле магазина. Два пассажира погибли на месте. В ОМВД России по г. Мегиону корреспонденту URA.RU отказались дать комментарий по телефону. Подробности аварии выясняются. Ранее URA.RU рассказало о массовой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись 22 автомобиля. Авария в Мегионе (ХМАО) Фото: Играм Рамазанов, ВК

Авария со смертельным исходом произошла в Мегионе (ХМАО). Сообщение об аварии опубликовало сообщество «Типичный Мегион» в социальной сети «ВКонтакте». «Прислали в сообщения сообщества, что возле магазина „Тайга“ авария и 1 или 2 трупа», — опубликовала администрация группы в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы пишут в комментариях, что автомобиль Nissan Teana врезался в плиту возле магазина. Два пассажира погибли на месте. В ОМВД России по г. Мегиону корреспонденту URA.RU отказались дать комментарий по телефону. Подробности аварии выясняются. Ранее URA.RU рассказало о массовой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись 22 автомобиля.