В ХМАО ограничили проезд на трассе из-за массовой аварии

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Стрежевская переправа. Излучинск, очередь , пробка, зима, переправа, затор
На участке дороги Р-404  перекрыли движение из-за массовой аварии Фото:

В Нефтеюганске на участке автодороги Р-404 «Подъезд к городу Сургут» перекрыто движение из-за массовой аварии. Об этом рассказали в администрации города.

«Проезд по автодороге в сторону Пыть-Яха затруднен из-за массового ДТП. Сообщаем о временных затруднениях дорожного движения на 4-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургуту“, на участке от города Нефтеюганска до кафе „Светлана“, в связи с дорожно-транспортным происшествием», — сказали в администрации. До устранения последствий аварии организовано реверсное движение.

Ранее URA.RU писало, что ДТП произошло на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск». Столкнулись 22 машины, на момент ЧП сообщалось о двух пострадавших водителях. По предварительным данным, причиной массовой аварии стали неблагоприятные погодные условия.

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В Нефтеюганске на участке автодороги Р-404 «Подъезд к городу Сургут» перекрыто движение из-за массовой аварии. Об этом рассказали в администрации города. «Проезд по автодороге в сторону Пыть-Яха затруднен из-за массового ДТП. Сообщаем о временных затруднениях дорожного движения на 4-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургуту“, на участке от города Нефтеюганска до кафе „Светлана“, в связи с дорожно-транспортным происшествием», — сказали в администрации. До устранения последствий аварии организовано реверсное движение. Ранее URA.RU писало, что ДТП произошло на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск». Столкнулись 22 машины, на момент ЧП сообщалось о двух пострадавших водителях. По предварительным данным, причиной массовой аварии стали неблагоприятные погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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