В ХМАО ограничили проезд на трассе из-за массовой аварии 31 марта 2022 в 11:39 Размер текста - 17 + На участке дороги Р-404 перекрыли движение из-за массовой аварии Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нефтеюганске на участке автодороги Р-404 «Подъезд к городу Сургут» перекрыто движение из-за массовой аварии. Об этом рассказали в администрации города. «Проезд по автодороге в сторону Пыть-Яха затруднен из-за массового ДТП. Сообщаем о временных затруднениях дорожного движения на 4-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургуту“, на участке от города Нефтеюганска до кафе „Светлана“, в связи с дорожно-транспортным происшествием», — сказали в администрации. До устранения последствий аварии организовано реверсное движение. Ранее URA.RU писало, что ДТП произошло на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск». Столкнулись 22 машины, на момент ЧП сообщалось о двух пострадавших водителях. По предварительным данным, причиной массовой аварии стали неблагоприятные погодные условия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. В Нефтеюганске на участке автодороги Р-404 «Подъезд к городу Сургут» перекрыто движение из-за массовой аварии. Об этом рассказали в администрации города. «Проезд по автодороге в сторону Пыть-Яха затруднен из-за массового ДТП. Сообщаем о временных затруднениях дорожного движения на 4-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургуту“, на участке от города Нефтеюганска до кафе „Светлана“, в связи с дорожно-транспортным происшествием», — сказали в администрации. До устранения последствий аварии организовано реверсное движение. Ранее URA.RU писало, что ДТП произошло на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск». Столкнулись 22 машины, на момент ЧП сообщалось о двух пострадавших водителях. По предварительным данным, причиной массовой аварии стали неблагоприятные погодные условия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям