В ХМАО ограничили проезд на трассе из-за массовой аварии

В Нефтеюганске на участке автодороги Р-404 «Подъезд к городу Сургут» перекрыто движение из-за массовой аварии. Об этом рассказали в администрации города.
«Проезд по автодороге в сторону Пыть-Яха затруднен из-за массового ДТП. Сообщаем о временных затруднениях дорожного движения на 4-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургуту“, на участке от города Нефтеюганска до кафе „Светлана“, в связи с дорожно-транспортным происшествием», — сказали в администрации. До устранения последствий аварии организовано реверсное движение.
Ранее URA.RU писало, что ДТП произошло на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск». Столкнулись 22 машины, на момент ЧП сообщалось о двух пострадавших водителях. По предварительным данным, причиной массовой аварии стали неблагоприятные погодные условия.
В Нефтеюганске на участке автодороги Р-404 «Подъезд к городу Сургут» перекрыто движение из-за массовой аварии. Об этом рассказали в администрации города. «Проезд по автодороге в сторону Пыть-Яха затруднен из-за массового ДТП. Сообщаем о временных затруднениях дорожного движения на 4-м километре автодороги „Подъезд к городу Сургуту“, на участке от города Нефтеюганска до кафе „Светлана“, в связи с дорожно-транспортным происшествием», — сказали в администрации. До устранения последствий аварии организовано реверсное движение. Ранее URA.RU писало, что ДТП произошло на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск». Столкнулись 22 машины, на момент ЧП сообщалось о двух пострадавших водителях. По предварительным данным, причиной массовой аварии стали неблагоприятные погодные условия.