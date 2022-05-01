01 мая 2022

В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты. Екатеринбург, самокат, электросамокат
В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов Фото:

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД РФ изучить вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для пользователей электросамокатов и скутеров. Об этом заявили в комитете.

«Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — говорится в решении комитета, которое есть в распоряжении РИА «Новости».

Согласно сведениям МВД РФ, за 2021 год было зарегистрировано 672 дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием электросамокатов. В результате данных ДТП погибли 20 человек. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка в возрасте до 16 лет.

Там отметили, что анализ аварийности на дорогах позволяет прийти к выводу, что электросамокаты и скутеры представляют собой серьезную опасность для пешеходов и лиц использующих их, поскольку не оборудованы эффективными системами безопасности. Однако при этом способны развивать значительную скорость.

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Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД РФ изучить вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для пользователей электросамокатов и скутеров. Об этом заявили в комитете. «Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — говорится в решении комитета, которое есть в распоряжении РИА «Новости». Согласно сведениям МВД РФ, за 2021 год было зарегистрировано 672 дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием электросамокатов. В результате данных ДТП погибли 20 человек. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка в возрасте до 16 лет. Там отметили, что анализ аварийности на дорогах позволяет прийти к выводу, что электросамокаты и скутеры представляют собой серьезную опасность для пешеходов и лиц использующих их, поскольку не оборудованы эффективными системами безопасности. Однако при этом способны развивать значительную скорость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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