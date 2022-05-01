В Совфеде предложили ввести ОСАГО для электросамокатов

02 мая 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов Фото: Размик Закарян © URA.RU Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД РФ изучить вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для пользователей электросамокатов и скутеров. Об этом заявили в комитете. «Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — говорится в решении комитета, которое есть в распоряжении РИА «Новости». Согласно сведениям МВД РФ, за 2021 год было зарегистрировано 672 дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием электросамокатов. В результате данных ДТП погибли 20 человек. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка в возрасте до 16 лет. Там отметили, что анализ аварийности на дорогах позволяет прийти к выводу, что электросамокаты и скутеры представляют собой серьезную опасность для пешеходов и лиц использующих их, поскольку не оборудованы эффективными системами безопасности. Однако при этом способны развивать значительную скорость. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил МВД РФ изучить вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для пользователей электросамокатов и скутеров. Об этом заявили в комитете. «Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — говорится в решении комитета, которое есть в распоряжении РИА «Новости». Согласно сведениям МВД РФ, за 2021 год было зарегистрировано 672 дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием электросамокатов. В результате данных ДТП погибли 20 человек. Ранения получили 704 человека, в числе которых 133 ребенка в возрасте до 16 лет. Там отметили, что анализ аварийности на дорогах позволяет прийти к выводу, что электросамокаты и скутеры представляют собой серьезную опасность для пешеходов и лиц использующих их, поскольку не оборудованы эффективными системами безопасности. Однако при этом способны развивать значительную скорость.