Источник назвал дату, когда ЛДПР выберет замену Жириновскому

Члены партии ЛДПР выберут нового председателя на съезде 25 мая. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года.
«Съезд ЛДПР пройдет 25 мая», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник. Согласно заявлениям фракции ЛДПР в Госдуме, решение о дате и месте проведения съезда должно быть обнародовано после 15 мая.
Ранее временным руководителем партии был назначен глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Позже в организации заявили о возможном введении запрета на включение в состав ее руководящих органов лиц, которые до этого входили в другие российские политические партии.
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Члены партии ЛДПР выберут нового председателя на съезде 25 мая. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года. «Съезд ЛДПР пройдет 25 мая», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник. Согласно заявлениям фракции ЛДПР в Госдуме, решение о дате и месте проведения съезда должно быть обнародовано после 15 мая. Ранее временным руководителем партии был назначен глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Позже в организации заявили о возможном введении запрета на включение в состав ее руководящих органов лиц, которые до этого входили в другие российские политические партии. Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Церемония прощания с политиком состоялась в Колонном зале Дома союзов. Ее посетил российский президент Владимир Путин, передает RT.