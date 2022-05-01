01 мая 2022

Источник назвал дату, когда ЛДПР выберет замену Жириновскому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, ввж
Партия впервые сменит лидера в мае 2022 года, заявил источник Фото:
новость из сюжета
Умер Владимир Жириновский

Члены партии ЛДПР выберут нового председателя на съезде 25 мая. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года.

«Съезд ЛДПР пройдет 25 мая», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник. Согласно заявлениям фракции ЛДПР в Госдуме, решение о дате и месте проведения съезда должно быть обнародовано после 15 мая.

Ранее временным руководителем партии был назначен глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Позже в организации заявили о возможном введении запрета на включение в состав ее руководящих органов лиц, которые до этого входили в другие российские политические партии.

Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Церемония прощания с политиком состоялась в Колонном зале Дома союзов. Ее посетил российский президент Владимир Путин, передает RT.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

Члены партии ЛДПР выберут нового председателя на съезде 25 мая. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий лидер партии Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года. «Съезд ЛДПР пройдет 25 мая», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник. Согласно заявлениям фракции ЛДПР в Госдуме, решение о дате и месте проведения съезда должно быть обнародовано после 15 мая. Ранее временным руководителем партии был назначен глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Позже в организации заявили о возможном введении запрета на включение в состав ее руководящих органов лиц, которые до этого входили в другие российские политические партии. Лидер и создатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Церемония прощания с политиком состоялась в Колонном зале Дома союзов. Ее посетил российский президент Владимир Путин, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...