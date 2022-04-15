В ЛДПР изменят главный документ из-за избрания нового руководства 16 апреля 2022 в 02:03 Размер текста - 17 + В ЛДПР могут запретить бывшим членам других партий занимать должности руководства Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЛДПР рассмотрит возможность введения запрета на включение в состав ее руководящих органов лиц, которые ранее входили в состав других российских политических партий. Соответствующие изменения в Устав должен обсудить съезд либерал-демократов. «В связи с многочисленными „новостями“ по поводу возможного избрания нового руководства ЛДПР возникло предложение о поправке в Устав партии о том, чтобы исключить возможность занимать руководящие должности в ЛДПР для людей, которые прежде были членами других партий России», — сообщается в telegram-канале партии. Отмечается, что соответствующая корректировка будет обсуждаться на следующем съезде ЛДПР. После продолжительной болезни, 6 апреля скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В пресс-службе ЛДПР заявили, что временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. В СМИ появилась информация, что занять место политика может телеведущий Владимир Соловьев. Однако, в пресс-службе СоловьевLive сообщили, что он не планирует становиться лидером ЛДПР. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . ЛДПР рассмотрит возможность введения запрета на включение в состав ее руководящих органов лиц, которые ранее входили в состав других российских политических партий. Соответствующие изменения в Устав должен обсудить съезд либерал-демократов. «В связи с многочисленными „новостями“ по поводу возможного избрания нового руководства ЛДПР возникло предложение о поправке в Устав партии о том, чтобы исключить возможность занимать руководящие должности в ЛДПР для людей, которые прежде были членами других партий России», — сообщается в telegram-канале партии. Отмечается, что соответствующая корректировка будет обсуждаться на следующем съезде ЛДПР. После продолжительной болезни, 6 апреля скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В пресс-службе ЛДПР заявили, что временно руководить партией будет глава международного комитета Госдумы РФ, депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. В СМИ появилась информация, что занять место политика может телеведущий Владимир Соловьев. Однако, в пресс-службе СоловьевLive сообщили, что он не планирует становиться лидером ЛДПР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям