01 мая 2022

Рогозин публично высмеял образ Киркорова

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RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Гава «Роскосмоса» поглумился над артистом Фото:

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил образы российского артиста Филиппа Киркорова с реквизитом из американского фильма. Шуточный пост глава корпорации опубликовал в своем telegram-канале.

«Для наших деятелей искусств Америка часто являлась источником вдохновения для выбора сценического образа», — написал Рогозин. Глава «Роскосмоса» сопроводил публикацию фотографией артиста и кадрами из американского приключенческого фильма «Изгой».

На снимках запечатлен волейбольный мяч, имитирующую человеческую голову. В сюжете картины мяч с прозвищем Уилсон был «другом» главного героя, попавшего на необитаемый остров.

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил образы российского артиста Филиппа Киркорова с реквизитом из американского фильма. Шуточный пост глава корпорации опубликовал в своем telegram-канале. «Для наших деятелей искусств Америка часто являлась источником вдохновения для выбора сценического образа», — написал Рогозин. Глава «Роскосмоса» сопроводил публикацию фотографией артиста и кадрами из американского приключенческого фильма «Изгой». На снимках запечатлен волейбольный мяч, имитирующую человеческую голову. В сюжете картины мяч с прозвищем Уилсон был «другом» главного героя, попавшего на необитаемый остров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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