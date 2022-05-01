01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Тюменской области пошел майский снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
В Тобольске пошел снег Фото:

В Тобольске (Тюменская область) начался майский снег. Об этом сообщили жители в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот и майский снежок пошел», — прокомментировал анонимный автор поста. В комментариях пользователи стали присылать фотографии и видео снега. «Так себе весна, если честно», — прокомментировала Неля Юсупова. Однако нашлись и те, кого не удивили такие изменения погоды. «А куда же без него», — написал Дмитрий Кугаевски.

Ранее URA.RU писало о том, что на майские праздники пермякам пообещали снег. Температура по ночам в Пермском крае будет опускаться до отрицательных температур.

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В Тобольске (Тюменская область) начался майский снег. Об этом сообщили жители в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Вот и майский снежок пошел», — прокомментировал анонимный автор поста. В комментариях пользователи стали присылать фотографии и видео снега. «Так себе весна, если честно», — прокомментировала Неля Юсупова. Однако нашлись и те, кого не удивили такие изменения погоды. «А куда же без него», — написал Дмитрий Кугаевски. Ранее URA.RU писало о том, что на майские праздники пермякам пообещали снег. Температура по ночам в Пермском крае будет опускаться до отрицательных температур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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