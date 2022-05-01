В Тобольске пошел снег
В Тобольске (Тюменская область) начался майский снег. Об этом сообщили жители в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот и майский снежок пошел», — прокомментировал анонимный автор поста. В комментариях пользователи стали присылать фотографии и видео снега. «Так себе весна, если честно», — прокомментировала Неля Юсупова. Однако нашлись и те, кого не удивили такие изменения погоды. «А куда же без него», — написал Дмитрий Кугаевски.
Ранее URA.RU писало о том, что на майские праздники пермякам пообещали снег. Температура по ночам в Пермском крае будет опускаться до отрицательных температур.
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