Путин обратился к мусульманам

Российский лидер поздравил мусульман с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Обращение главы государства опубликовал официальный telegram-канал Кремля.

«Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий», — говорится в послании. Его текст представлен в telegram-канале «Кремль. Новости».

Российский лидер уделил особое внимание тому вкладу, который вносят российские мусульмане в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия и отстаивание приоритетных интересов страны. Всему этому, по мнению политика, способствуют непреходящие духовные ценности.