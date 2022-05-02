Путин обратился к мусульманам

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Российский лидер поздравил мусульман с праздником Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Обращение главы государства опубликовал официальный telegram-канал Кремля.

«Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий», — говорится в послании. Его текст представлен в telegram-канале «Кремль. Новости».

Российский лидер уделил особое внимание тому вкладу, который вносят российские мусульмане в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия и отстаивание приоритетных интересов страны. Всему этому, по мнению политика, способствуют непреходящие духовные ценности.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Обращение главы государства опубликовал официальный telegram-канал Кремля. «Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий», — говорится в послании. Его текст представлен в telegram-канале «Кремль. Новости». Российский лидер уделил особое внимание тому вкладу, который вносят российские мусульмане в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия и отстаивание приоритетных интересов страны. Всему этому, по мнению политика, способствуют непреходящие духовные ценности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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