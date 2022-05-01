01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Жена аборигена из ЯНАО зарезала родственника, испугавшись за мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина зарезала своего родственника Фото:

В Ярсалинской тундре (Ямальский район, ЯНАО) жена аборигена зарезала родственника, испугавшись что ее мужу грозит опасность. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«В Ярсалинской тундре в чуме местных жителей обнаружено тело 28-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти. Потерпевший распивал спиртные напитки в компании нескольких родственников. В ходе общения он вышел на улицу с хозяином жилища, где между ними произошла беседа на повышенных тонах. Подозреваемая, являющаяся супругой хозяина жилища, посчитав, что ее мужу угрожает опасность, вооружившись ножом, нанесла родственнику удар в область шеи. Потерпевший скончался от массивной кровопотери», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее URA.RU сообщало, что многодетная мать из села Мыс Каменный (Ямальский район, ЯНАО) зарезала своего сожителя во время ссоры. Виновную приговорили к 6,5 годам лишения свободы.

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В Ярсалинской тундре (Ямальский район, ЯНАО) жена аборигена зарезала родственника, испугавшись что ее мужу грозит опасность. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «В Ярсалинской тундре в чуме местных жителей обнаружено тело 28-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти. Потерпевший распивал спиртные напитки в компании нескольких родственников. В ходе общения он вышел на улицу с хозяином жилища, где между ними произошла беседа на повышенных тонах. Подозреваемая, являющаяся супругой хозяина жилища, посчитав, что ее мужу угрожает опасность, вооружившись ножом, нанесла родственнику удар в область шеи. Потерпевший скончался от массивной кровопотери», — говорится в сообщении. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Ранее URA.RU сообщало, что многодетная мать из села Мыс Каменный (Ямальский район, ЯНАО) зарезала своего сожителя во время ссоры. Виновную приговорили к 6,5 годам лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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