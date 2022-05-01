Жена аборигена из ЯНАО зарезала родственника, испугавшись за мужа

Женщина зарезала своего родственника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ярсалинской тундре (Ямальский район, ЯНАО) жена аборигена зарезала родственника, испугавшись что ее мужу грозит опасность. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«В Ярсалинской тундре в чуме местных жителей обнаружено тело 28-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти. Потерпевший распивал спиртные напитки в компании нескольких родственников. В ходе общения он вышел на улицу с хозяином жилища, где между ними произошла беседа на повышенных тонах. Подозреваемая, являющаяся супругой хозяина жилища, посчитав, что ее мужу угрожает опасность, вооружившись ножом, нанесла родственнику удар в область шеи. Потерпевший скончался от массивной кровопотери», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее URA.RU сообщало, что многодетная мать из села Мыс Каменный (Ямальский район, ЯНАО) зарезала своего сожителя во время ссоры. Виновную приговорили к 6,5 годам лишения свободы.