В Тюмени решилась судьба заброшенного общежития

Долгострой по улице Мельникайте 65 решено не сносить Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Долгострой в Тюмени на улице Мельникайте, 65 решено не сносить. Об этом сообщил директор департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени Дмитрий Иванов.

«Суд рассмотрел иск нашего департамента к ООО „Буран“ о сносе самовольной постройки — объекта незавершенного строительства. В судебном процессе установили, что здание расположено на земельном участке, права на который „Буран“ восстановил на основании решения Ленинского районного суда. Недостроенное здание „Буран“ приобрел во время ликвидации компании прежнего собственника. Так как сейчас признаки самовольной постройки отсутствуют, оснований для поддержания исковых требований нет», — пишет портал 72.ру со ссылкой на слова Иванова.

Также отмечается, что строительство объекта продолжится, но за счет собственника. Изначально постройка должна была стать общежитием для тюменских студентов.

Ранее URA.RU писало о том, что правительство Тюменской области будет обязано вести реестр долгостроев. Законопроект был внесен по инициативе депутатов в Тюменскую областную думу.